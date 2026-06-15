Solarhona lance une campagne de financement participatif pour la centrale photovoltaÃ¯que de La Balme

Solarhona annonce lâ€™ouverture dâ€™une campagne de financement participatif, via Lendosphere, dÃ©diÃ©e Ã la centrale photovoltaÃ¯que de La Balme, en Savoie. Avec un objectif de 460 000 euros, cette collecte est ouverte en prioritÃ© aux habitants de La Balme. Ã€ partir du 17 juin, elle sera Ã©largie aux habitants des communautÃ©s de communes de Yenne, Val Guiers et Lac dâ€™Aiguebelette puis aux dÃ©partementsÂ : Savoie, Haute-Savoie, Ain, IsÃ¨re, et Hautes-Alpes, le 29 juin. Cette levÃ©e de fonds permet, Ã ceux qui le souhaitent, de financer en prÃªt rÃ©munÃ©rÃ© la centrale photovoltaÃ¯que de La Balme, en Savoie. Pour les prÃªteurs, câ€™est lâ€™opportunitÃ© de dÃ©carboner leur portefeuille en contribuant Ã la transition Ã©cologique de leur territoire.

ImplantÃ© sur un terrain de 5 hectares, le projet de parc solaire se situe sur un ancien remblai et site de stockage de la Compagnie Nationale du RhÃ´ne (CNR) au sud du centre du village le long de la route dÃ©partementale. Le terrain a fait lâ€™objet de travaux dâ€™amÃ©nagement du RhÃ´ne dans les annÃ©es 80, depuis le site a Ã©tÃ© laissÃ© sans usage. Dâ€™une puissance d’environ 5 MWc, la centrale produira annuellement 6 350 MWh, lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique moyenne dâ€™environ 2 900 personnes (soit 40 % de la population de la CommunautÃ© de communes de Yenne), ce qui fait de la centrale photovoltaÃ¯que de La Balme l’une des plus grandes de Savoie. Cela permettra dâ€™Ã©viter lâ€™Ã©mission de 270 tonnes de CO 2 dans lâ€™atmosphÃ¨re chaque annÃ©e. La mise en service de la centrale photovoltaÃ¯que est prÃ©vue Ã lâ€™automne 2026.

Pour MaÃ«lle Vanderkam, Directrice gÃ©nÃ©rale de Solarhona : Â«Â Le financement participatif sur nos projets est une chance pour nous dâ€™associer les citoyens et en premier lieu les riverains des parcs Ã notre aventure. Au-delÃ des retombÃ©es financiÃ¨res perÃ§ues par les investisseurs, je suis trÃ¨s heureuse de pouvoir partager les informations concrÃ¨tes sur la vie et le fonctionnement de ce parc photovoltaÃ¯que. Jâ€™espÃ¨re Ã©galement que cela donnera envie aux habitants dâ€™en devenir ambassadeur et de promouvoir cette Ã©nergie et plus largement la transition Ã©cologique ! Â»