TRIBUNE/Onduleurs solaire : lâ€™autre dÃ©pendance stratÃ©gique de lâ€™Europe

Par Jean-Marc Scolari, DG de Fronius France

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Pendant des annÃ©es, le dÃ©bat Ã©nergÃ©tique europÃ©en sâ€™est concentrÃ© sur la production. Produire plus dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, accÃ©lÃ©rer le solaire, dÃ©carboner lâ€™industrie, sÃ©curiser les rÃ©seaux. Mais quid des technologies qui pilotent cette Ã©nergie ? Bruxelles a rÃ©cemment dÃ©cidÃ© dâ€™Ã©carter les onduleurs chinois des projets financÃ©s par lâ€™Union europÃ©enne. Un tournant tardif, mais essentiel. Car derriÃ¨re cet Ã©quipement souvent invisible se cache en rÃ©alitÃ© le maillon le plus stratÃ©gique de notre souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et numÃ©rique.

Lâ€™onduleur, ce Â« cerveau Â» dont dÃ©pend toute la chaÃ®ne Ã©nergÃ©tique

Un onduleur nâ€™est pas un simple composant Ã©lectrique. Câ€™est le cerveau des installations photovoltaÃ¯ques et des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques. Il rÃ©gule les flux dâ€™Ã©lectricitÃ©, dialogue avec les rÃ©seaux, collecte des donnÃ©es, pilote les performances et, de plus en plus, interagit Ã distance avec des infrastructures critiques. En dâ€™autres termes câ€™est le point nÃ©vralgique du panneau solaire. Or aujourdâ€™hui, prÃ¨s de 80%1 du marchÃ© europÃ©en dÃ©pend dâ€™acteurs extra-europÃ©ens, principalement chinois. Cette dÃ©pendance massive nâ€™est plus seulement un sujet industriel ou commercial. Elle devient un enjeu gÃ©opolitique et sÃ©curitaire.

Lâ€™Europe rejoue le scÃ©nario du gaz russe

Lâ€™Europe a malheureusement dÃ©jÃ connu ce type de scÃ©nario. Pendant des annÃ©es, la dÃ©pendance au gaz russe a Ã©tÃ© considÃ©rÃ©e comme Ã©conomiquement rationnelle. Jusquâ€™au moment oÃ¹ elle est devenue stratÃ©giquement dangereuse. Nous sommes aujourdâ€™hui face au mÃªme risque dans le domaine de l’Ã©nergie renouvelable. La diffÃ©rence, câ€™est que cette fois-ci, il ne sâ€™agit pas uniquement dâ€™approvisionnement Ã©nergÃ©tique, mais Ã©galement de cybersÃ©curitÃ©, de donnÃ©es et de contrÃ´le des infrastructures. Les inquiÃ©tudes exprimÃ©es par la Commission europÃ©enne ne doivent pas Ãªtre minimisÃ©es. Lorsque des Ã©quipements connectÃ©s, intÃ©grÃ©s au cÅ“ur des rÃ©seaux Ã©lectriques, peuvent potentiellement Ãªtre pilotÃ©s Ã distance ou devenir des points dâ€™entrÃ©e, la question nâ€™est plus thÃ©orique. Elle touche directement Ã la rÃ©silience des Ã‰tats et Ã la sÃ©curitÃ© des infrastructures essentielles.

La souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique sera aussi numÃ©rique

Lâ€™Ã©nergie du XXIe siÃ¨cle sera numÃ©rique, connectÃ©e et pilotÃ©e par des logiciels. Celui qui maÃ®trise ces technologies maÃ®trise une partie de la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique. Câ€™est pourquoi le changement de doctrine amorcÃ© par Bruxelles est fondamental. Pour la premiÃ¨re fois, lâ€™Union europÃ©enne semble reconnaÃ®tre quâ€™il existe des technologies critiques dans les Ã©nergies renouvelables, et que le critÃ¨re du coÃ»t ne peut plus Ãªtre lâ€™unique boussole des politiques industrielles.

Ce rÃ©veil europÃ©en doit maintenant sâ€™accompagner dâ€™une vÃ©ritable stratÃ©gie de reconquÃªte industrielle.

RÃ©industrialiser ou disparaÃ®tre

Le sujet dÃ©passe largement les seuls onduleurs. Il pose une question centrale : voulons-nous bÃ¢tir la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne sur des dÃ©pendances technologiques massives envers des puissances extÃ©rieures, ou souhaitons-nous reconstruire une capacitÃ© industrielle et technologique maÃ®trisÃ©e sur notre continent ? Cela implique de soutenir les acteurs industriels europÃ©ens capables de produire, dÃ©velopper et sÃ©curiser ces technologies localement. Cela implique aussi de fixer des standards Ã©levÃ©s en matiÃ¨re de cybersÃ©curitÃ©, de traÃ§abilitÃ©, de transparence logicielle et de gouvernance des donnÃ©es Ã©nergÃ©tiques. Pendant trop longtemps, lâ€™Europe a considÃ©rÃ© lâ€™industrie comme une variable dâ€™ajustement de la mondialisation.

Il est urgent que lâ€™Europe agisse avec cohÃ©rence, constance et ambition.

La crise Ã©nergÃ©tique, les tensions gÃ©opolitiques et la fragmentation du monde nous rappellent aujourdâ€™hui une rÃ©alitÃ© simple : la souverainetÃ© a un coÃ»t, mais la dÃ©pendance en a un bien plus Ã©levÃ©. Le sujet des onduleurs rÃ©vÃ¨le finalement quelque chose de plus profond : nous entrons dans une nouvelle Ã¨re oÃ¹ lâ€™Ã©nergie, le numÃ©rique et la sÃ©curitÃ© nationale deviennent indissociables. Lâ€™Europe commence enfin Ã ouvrir les yeux. Il est dÃ©sormais urgent quâ€™elle agisse avec cohÃ©rence, constance et ambition.

1https://www.latribune.fr/article/entreprises-finance/energie-environnement/12936680957415/solaire-pourquoi-bruxelles-coupe-les-onduleurs-chinois-et-ce-que-l-europe-veut-reconstruire