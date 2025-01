TSE finalise un nouveau financement de projet de 100 millions dâ€™euros

TSE annonce la mise en place d’un financement de projet pour un montant de 100 millions d’euros en collaboration avec Crédit Agricole Transitions & Energies (CA T&E) et la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC) conclu en décembre 2024. En 2024, TSE aura finalement levé 220 millions d’euros !

Le nouveau financement de TSE de 100 millions d’euros permettra la construction et l’exploitation d’un portefeuille de sept parcs solaires au sol d’une puissance totale de 120 MW. Les sept parcs concernés, répartis sur plusieurs sites en France (Ardennes, Seine-Maritime, Cher, Nord, Loiret), contribueront à produire une énergie propre, renouvelable et compétitive, équivalente à la consommation annuelle de plus de 65 000 habitants. Ce financement s’inscrit dans une période exceptionnelle de croissance et de réalisations majeures pour TSE, avec plus de 220 millions d’euros de fonds levés en 2024, confirmant la position de l’entreprise comme l’un des acteurs les plus dynamiques du secteur en France (TSE avait levé 161 millions d’euros en 2023 dont 130M€ en capital). Ce montant inclut158 millions d’euros en financements de projets, incluant les opérations réalisées auprès du Groupe Crédit Agricole et de CEPAC en 2024 ainsi que les 65 millions d’euros d’obligations vertes émises auprès d’Eiffel Investment Group en octobre 2024.

2024, une année charnière pour TSE

L’entreprise 100% française TSE a consolidé son positionnement comme nouvel acteur de référence indépendant des énergies renouvelables en France avec des projets importants comme l’inauguration de deux nouvelles canopées agricoles à Verdonnet et à Souleuvre-en-Bocage, poursuivant le déploiement de solutions agrivoltaïques pionnières (1ère mondiale en grande culture). La multiplication par trois des volumes de projets pour lesquels TSE a déposé un permis de construire, témoigne également d’une stratégie de développement ambitieuse et maîtrisée industriellement. L’entreprise a encore renforcé son engagement concernant les critères ESG, notamment par l’adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies, la mise en place d’une politique ESG ambitieuse et de premier plan ainsi qu’un taux d’alignement élevé dès 2024 avec la taxonomie verte européenne. « L’année 2024 représente une année historique pour TSE. Grâce à l’engagement de nos équipes, au soutien de nos partenaires financiers, à l’industrialisation de nos process et à notre stratégie anticipatrice, nous consolidons notre position d’acteur de référence, tant sur la qualité et l’innovation que désormais sur la quantité des projets développés permettant à TSE d’être un acteur de tout premier plan des ENR en France. Je tiens à remercier la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse, Crédit Agricole Transitions & Energies et Eiffel Investment Group pour leur confiance et leur engagement à nos côtés. Ces opérations confirment non seulement la solidité de la stratégie de TSE mais aussi l’attractivité de nos projets. TSE a connu une croissance exponentielle en restant fidèle à son ambition : accompagner les territoires français dans leurs transitions agricoles et énergétiques. » analyse Mathieu Debonnet, président de TSE.

Encadré

Des perspectives prometteuses

Ces avancées se traduisent par des résultats financiers et stratégiques exceptionnels :

Une multiplication par quatre des revenus et produits financiers de TSE en 2024 ;

Une augmentation significative du volume de projets en construction et exploitation, passant de 300 MW fin 2024 à 1 000 MW (1GWc) d’ici fin 2027 ;

Un objectif clair d’être certifié B-Corp d’ici fin 2026, reflétant l’engagement de TSE envers des pratiques responsables et durables.