Lhyfe sâ€™associe avec Atmen pour garantir la traÃ§abilitÃ© de son hydrogÃ¨ne vert et renouvelable

Lhyfe, l’un des pionniers mondiaux de la production et fourniture d’hydrogène vert et renouvelable pour l’industrie et la mobilité, et Atmen, plateforme intégrée d’automatisation de la conformité, ont décidé de collaborer pour établir un nouveau niveau d’excellence en termes de traçabilité et de transparence du bilan carbone dans la filière hydrogène et du Power-to-X (PtX). Lhyfe, qui vise depuis toujours la meilleure performance écologique en termes de bilan carbone et qui est engagée dans la certification RFNBO prouvant l’origine renouvelable de son hydrogène, obtient grâce à ce partenariat une précision et une granularité dépassant les exigences réglementaires européennes actuelles.

Dans une optique de transparence maximale et en vue de son développement rapide dans plusieurs pays européens, Lhyfe a souhaité dès à présent – et avant même l’obtention de sa certification RFNBO – aller plus loin que les réglementations en vigueur. Grâce à son partenariat avec la start-up Atmen, Lhyfe dispose désormais d’un système robuste de traçabilité, d’une précision et d’une granularité inédites.

Faire progresser la transparence grâce au passeport numérique de l’hydrogène

Chaque livraison d’hydrogène vert de Lhyfe peut désormais être accompagnée d’un passeport digital (Digital Product Passport), une innovation qui fournit une description complète et précise du bilan carbone de l’hydrogène produit, avec des informations détaillées :

- Approvisionnement électrique : où, quand et comment l’électricité utilisée dans le processus de production a été produite,

- Émissions intégrées : calculs de l’intensité carbone du processus avec décomposition étape par étape,

- Contribution de la chaîne d’approvisionnement complète : l’impact de chaque étape de traitement et de logistique sur le bilan carbone de l’hydrogène produit.

Cette collaboration est initiée pour l’unité de production de Bouin (Vendée), puis s’étendra aux autres sites de Lhyfe. L’entreprise ayant également lancé les démarches pour obtenir la certification RFNBO de l’hydrogène produit sur ses différents sites, les passeports digitaux comprendront, dès leur obtention, le certificat RFNBO correspondant. Ce partenariat permet d’offrir une traçabilité et une conformité inégalées pour l’hydrogène vert de Lhyfe, offrant aux clients les outils nécessaires pour s’aligner avec leurs objectifs d’émission et de décarbonation en toute transparence. « Notre collaboration avec Atmen est une étape importante dans la concrétisation de notre exigence de transparence envers nos clients, tant en termes de durabilité que de traçabilité. Avec les passeports digitaux, nous faisons progresser la confiance dans la durabilité de notre hydrogène. Nous invitons le secteur à s’aligner sur cette pratique, qui permettra de développer la filière dans ce même esprit de confiance » précise Antoine Hamon, Directeur des opérations chez Lhyfe.

Simplifier la conformité avec les réglementations telles que le RFNBO

En associant l’expertise de Lhyfe en matière de production d’hydrogène renouvelable et le logiciel d’automatisation avancée d’Atmen, ce partenariat simplifie la conformité avec les réglementations strictes en matière de développement durable, telles que le RFNBO.

- Précision des rapports : Les calculs d’intensité carbone de haute précision garantissent une transparence totale.

- Automatisation de la conformité : Les passeports digitaux des produits réalisés de manière automatisée réduisent les interventions humaines pour une efficacité améliorée.

- Alignement granulaire sur les clients : Les producteurs peuvent atteindre les objectifs d’émission et de décarbonation de leurs clients avec un niveau de détail jamais atteint auparavant. Et Flore de Durfort, CEO d’Atmen, de conclure : « Atmen est ravie de s’associer à Lhyfe, l’un des producteurs d’hydrogène les plus innovants et avec la croissance la plus rapide en Europe. Ensemble, nous établissons une nouvelle norme en matière de traçabilité, permettant au secteur de l’hydrogène de répondre aux exigences de durabilité les plus strictes avec précision et transparence. »