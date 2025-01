L’industrie technologique mÃ©prise les renouvelables au dÃ©triment des solutions financiÃ¨res, selon GlobalData

En 2024, la température moyenne mondiale a dépassé pour la première fois le seuil de 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. Les entreprises doivent accélérer leurs efforts de neutralité carbone pour réduire l’impact de la détérioration des conditions climatiques. Le secteur de la technologie contribue de manière significative à la tendance à l’augmentation des émissions de carbone. Bien que les entreprises technologiques aient des objectifs ambitieux de zéro émission nette, elles sont loin d’atteindre la neutralité carbone, selon Global Data, une société de données et d’analyse.

Le dernier rapport de GlobalData, « Net Zero Strategies in the Tech Industry », analyse les stratégies de zéro émission nette des 20 plus grandes entreprises technologiques du monde, notamment les fabricants d’électronique grand public, les entreprises de semi-conducteurs, les éditeurs de logiciels et les fournisseurs de cloud à grande échelle. Le rapport a révélé que, bien que les entreprises technologiques aient des objectifs ambitieux de zéro émission nette, elles sont encore loin d’atteindre la neutralité carbone.

Prôner une utilisation accrue des énergies renouvelables

La croissance de l’intelligence artificielle (IA) a considérablement augmenté la demande de capacités et de capacités de traitement des données, ce qui a conduit à l’expansion des centres de données à l’échelle mondiale. Ces centres de données consomment de grandes quantités d’énergie et d’eau et contribuent de manière significative aux émissions de CO2 . Les initiatives visant à rendre les centres de données plus durables comprennent une utilisation accrue des énergies renouvelables, de nouvelles technologies de refroidissement et l’optimisation de la conception. « Les efforts mondiaux pour adopter les énergies renouvelables exercent une pression énorme sur l’approvisionnement énergétique et l’infrastructure électrique existants. La demande croissante des centres de données ne fait qu’aggraver cette pression. Il est peu probable que les investissements dans les centres de données diminuent au cours des cinq prochaines années. Parallèlement à l’augmentation de la demande d’énergie, les émissions de la construction et de l’industrie manufacturière contribuent également de manière significative à la pollution liée aux centres de données » commente Carolina Pinto, analyste de l’intelligence stratégique chez GlobalData.

Dépendance excessive à l’égard des certificats énergétiques de mauvaise qualité et des compensations carbone

Les principales stratégies de neutralité carbone dans l’industrie technologique sont donc la transition vers les énergies renouvelables pour réduire les émissions liées à l’énergie et l’utilisation de crédits de compensation carbone pour compenser les émissions résiduelles. Bien que la transition vers les énergies renouvelables soit cruciale pour réduire les émissions, de nombreuses entreprises technologiques s’appuient sur des certificats d’attributs énergétiques intraçables pour déclarer leur utilisation d’énergie renouvelable. Tous les grands géants de la technologie achètent également des compensations carbone pour compenser les émissions non liées à l’énergie, achetant généralement des crédits de compensation carbone provenant de compensations d’évitement basées sur la nature. L’initiative Science Based Targets (SBTi) recommande que pour atteindre la neutralité carbone, les entreprises réduisent leurs émissions de 90 % entre 2020 et 2050 et compensent 10 % des émissions résiduelles. Toutes les entreprises technologiques qui achètent des compensations carbone compensent une part plus importante de leurs émissions que celle recommandée par SBTi. En conséquence, SBTi a retiré son approbation des engagements de zéro émission nette de plus de 200 entreprises, dont Microsoft, Netflix et X, en mars 2024. « Bien que l’industrie technologique soit plus avancée dans son parcours vers la neutralité carbone que d’autres industries, il est clair que de nombreuses entreprises technologiques privilégient les solutions financières plutôt que l’adoption de pratiques plus durables pour atteindre la neutralité carbone. » conclut Carolina Pinto.