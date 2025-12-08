TSE confirme un nouveau financement de 106Mâ‚¬ pour 15 parcs solaires

TSE, membre de la French Tech 120, franchit une nouvelle Ã©tape dans son dÃ©veloppement avec la clÃ´ture d’un financement de 106 millions d’euros destinÃ© Ã la construction et l’exploitation de 15 parcs photovoltaÃ¯ques et agrivoltaÃ¯ques d’une puissance totale de 120 MW. Cette opÃ©ration combine projets sous complÃ©ment de rÃ©munÃ©ration CRE et contrats d’achat d’Ã©lectricitÃ© (PPA), dont un tiers de la production sera fourni Ã STMicroelectronics.

TSE annonce la clÃ´ture dâ€™unÂ financement de projet de 106 millions dâ€™euros pour la construction et lâ€™exploitation dâ€™un portefeuille de 15 parcs photovoltaÃ¯ques et agrivoltaÃ¯ques reprÃ©sentant une puissance totale de 120 MW. Ce financement a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© en collaboration avec la Caisse dâ€™Ã‰pargne CEPAC, CrÃ©dit Agricole Transitions & Ã‰nergies (CA T&E) aux cÃ´tÃ©s des banques du groupe CrÃ©dit AgricoleÂ et Bpifrance, partenaires historiques du dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables en France. TSE a Ã©tÃ© accompagnÃ© par Astris Finance dans la structuration et mise en Å“uvre de ce financement.

Â«Â Lâ€™agrivoltaÃ¯sme est une filiÃ¨re dâ€™avenirÂ Â»

Le portefeuille comprend des projets sous complÃ©ment de rÃ©munÃ©ration avec la Commission de RÃ©gulation de lâ€™Ã‰nergie (CRE) ainsi que des projets en PPA (Power Purchase Agreement). Il intÃ¨gre Ã©galement plusieurs ombriÃ¨res agrivoltaÃ¯ques innovantes sur trackers, dÃ©diÃ©es Ã lâ€™Ã©levage et Ã la culture, dÃ©montrant la capacitÃ© de TSE Ã crÃ©er une synergie entre agriculture et Ã©nergie solaire, grÃ¢ce Ã des installations conÃ§ues pour protÃ©ger les cultures, amÃ©liorer le bien-Ãªtre animal et optimiser la production dâ€™Ã©nergie. Â« La Caisse dâ€™Epargne CEPAC est heureuse dâ€™accompagner TSE sur ce nouveau financement qui traduit lâ€™ambition du groupe en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique franÃ§aise. Lâ€™agrivoltaÃ¯sme est une filiÃ¨re dâ€™avenir qui doit permettre de redistribuer les bÃ©nÃ©fices du dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables et de maintenir une activitÃ© agricole dans nos territoires. Lâ€™augmentation de la part des ENR dans le mix Ã©nergÃ©tique franÃ§ais passe par ces solutions innovantes et leur acceptabilitÃ© au niveau local Â» prÃ©cise JÃ©rÃ©my Estrader, Membre du directoire de la Caisse dâ€™Epargne CEPAC.

Â«Â Structurer des financements innovants pour accompagner la transition Ã©nergÃ©tiqueÂ Â»

Cette levÃ©e de fonds vient confirmer et accÃ©lÃ©rer la stratÃ©gie de dÃ©veloppement de TSE, qui vise Ã renforcer la production dâ€™Ã©nergie renouvelable sur le territoire tout en soutenant les filiÃ¨res locales. Â« Cette opÃ©ration illustre la capacitÃ© de TSE Ã structurer des financements innovants pour accompagner la transition Ã©nergÃ©tique. Avec STMicroelectronics en tant quâ€™off-taker pour un tiers de la production et des parcs agrivoltaÃ¯ques sur trackers, nous combinons performance Ã©conomique, durabilitÃ© et soutien Ã lâ€™agriculture. Câ€™est une Ã©tape majeure vers un mix Ã©nergÃ©tique plus rÃ©silient et dÃ©carbonÃ©. Un chaleureux remerciement aux Ã©quipes de TSE ainsi quâ€™Ã lâ€™ensemble de nos conseils et partenaires bancaires pour leur engagement et leur confianceÂ Â» souligne FrÃ©dÃ©ric Nicolas, Directeur GÃ©nÃ©ral DÃ©lÃ©guÃ© Investissement de TSE.

Â«Â Un avenir dÃ©carbonÃ© et rÃ©silientÂ Â»

RÃ©partis sur plusieurs rÃ©gions franÃ§aises, ces 15 parcs produiront chaque annÃ©e une Ã©lectricitÃ© verte et renouvelable Ã©quivalente Ã la consommation de plus de 70 000 habitants. Ce portefeuille vient confirmer lâ€™engagement de TSE en faveur dâ€™une Ã©nergie durable et dÃ©carbonÃ©e, en ligne avec les objectifs nationaux de neutralitÃ© carbone Ã horizon 2050. Et Emilie Souilmi, DÃ©lÃ©guÃ©e Territoriale Nice de Bpifrance de conclureÂ : Â« En participant Ã ce projet, Bpifrance confirme son rÃ´le de partenaire de confiance pour des solutions durables, en collaboration avec des acteurs qui partagent notre vision dâ€™un avenir dÃ©carbonÃ© et rÃ©silient. Â»