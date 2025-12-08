Reuniwatt fournit Ã  Sunology des prÃ©visions mÃ©tÃ©o sur la totalitÃ© du territoire national en une seule requÃªte !

Sunology, spÃ©cialiste franÃ§ais des stations solaires pour le rÃ©sidentiel sans travaux ni montage, a renouvelÃ© son partenariat avec Reuniwatt, rÃ©fÃ©rence internationale en matiÃ¨re dâ€™estimation et de prÃ©vision de lâ€™irradiation solaire. Cette collaboration a permis de dÃ©velopper une innovation de prÃ©vision solaire hautement scalable, destinÃ©e Ã optimiser la gestion du stockage dâ€™Ã©nergie solaire rÃ©sidentiel. On vous fait la STOREY, et celle-lÃ nâ€™est pas Ã©phÃ©mÃ¨reÂ !Â Â

STOREY est une batterie domestique intelligente prÃªte Ã brancher. Elle stocke automatiquement lâ€™Ã©nergie aux heures creuses pour la restituer quand le tarif augmente. Elle permet Ã tous les foyers, Ã©quipÃ©s ou non de solaire, de rÃ©duire le coÃ»t de leur Ã©lectricitÃ© de 44%. En parallÃ¨le, Sunology a dÃ©ployÃ© lâ€™application mobile gratuite STREAM permettant dâ€™accompagner les particuliers dans le suivi quotidien de leur autoconsommation. Reuniwatt, partenaire de cette application, a travaillÃ© pour que lâ€™utilisateur ait accÃ¨s Ã lâ€™irradiation disponible en temps rÃ©el sur son installation photovoltaÃ¯que via lâ€™application. Une estimation en temps rÃ©el et gÃ©olocalisÃ©e est requise pour vÃ©rifier que les panneaux produisent la quantitÃ© attendue dâ€™Ã©nergie en fonction de la mÃ©tÃ©o : lâ€™intensitÃ© du soleil, variable selon la saison et le temps quâ€™il fait au jour le jour, est indiquÃ©e grÃ¢ce Ã 5 niveaux (1 Ã 5 soleils) sur lâ€™application.

Pouvoir prÃ©voir via une seule requÃªte sur la totalitÃ© du territoire

Dans le cadre de cette nouvelle offre STOREY avec batterie intÃ©grÃ©e, une estimation nâ€™est plus la seule donnÃ©e nÃ©cessaire : une prÃ©vision Ã 48h de lâ€™irradiation solaire est indispensable afin dâ€™optimiser le stockage dâ€™Ã©nergie sur la nouvelle batterie (charge/dÃ©charge). Afin de rÃ©pondre Ã ce besoin essentiel, Reuniwatt a innovÃ© pour permettre Ã Sunology et Ã ses utilisateurs finaux de profiter dâ€™une prÃ©vision quotidienne. Comment ? GrÃ¢ce Ã un moteur de prÃ©vision dâ€™ensoleillement Ã 48h, gÃ©olocalisÃ© sur le site de lâ€™utilisateur. Reuniwatt propose une capacitÃ© de prÃ©vision quasi infinie sur lâ€™ensemble du territoire franÃ§ais hexagonal et la Corse. Sur le mois dâ€™octobre 2025, plus de 2,833 millions de requÃªtes ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©es, chiffre en constante augmentation. A lâ€™origine du projet, les requÃªtes se chiffraient entre 1 000 et 2 500 par jour, aujourdâ€™hui, elles dÃ©passent les 100 000. La dÃ©ployabilitÃ© de cette innovation â€“ pouvoir prÃ©voir via une seule requÃªte sur la totalitÃ© du territoire â€“ est une rÃ©elle valeur ajoutÃ©e. Cette innovation dÃ©montre de la scalabilitÃ© des services Reuniwatt, la facilitÃ© dâ€™accÃ¨s aux utilisateurs et la crÃ©ation dâ€™une technologie multi-terrain (panneaux inclinÃ©s par exemple) de la part de Sunology.

Depuis sa sortie en juin 2025, la technologie STOREY connait une croissance dynamique, de bon augure pour la suite : un dÃ©ploiement au-delÃ des seules frontiÃ¨res franÃ§aises, challenge auquel Reuniwatt saura rÃ©pondre prÃ©sent !

Reuniwatt sera prÃ©sent au salon EnerGaÃ¯a de Montpellier le 10 et 11 dÃ©cembre 2025. Hall B1 â€“ Stand D 0. Pour Ã©changer sur les besoins en estimations et prÃ©visions solaires.