SMA Solar nominé aux Trophées de l’innovation EnerGaïa 2025 pour sa solution Sunny Central Storage UP-S

SMA Solar Technology est nominé aux Trophées de l’innovation EnerGaïa 2025, dans la catégorie International, pour sa solution de conversion d’énergie Sunny Central Storage UP-S, dédiée aux projets de stockage à grande échelle. Une innovation de rupture !

Le Sunny Central Storage UP-S représente une innovation de rupture dans la technologie des onduleurs de conversion d’énergie. Spécialement conçu pour les projets de grande envergure, le Sunny Central Storage UP-S optimise la gestion énergétique. Grâce à sa conversion bidirectionnelle AC/DC, il convertit l’électricité produite par les sources renouvelables solaires en électricité stockable dans des batteries lithium-ion et permet à la demande, après conversion, de la restituer sur le réseau.

Entièrement conçue, développée et fabriquée en Allemagne

Chaque unité peut délivrer jusqu’à 4 600 kVA de puissance, avec un rendement de conversion exceptionnel de 99% grâce au recours innovant à la technologie Silicon Carbide Mosfet. Le Sunny Central Storage UP-S intègre des fonctionnalités (grid-forming) avancées pour créer et stabiliser la tension du réseau. Cette technologie facilite l’intégration efficace des énergies renouvelables au réseau public tout en assurant sa stabilité et sa fiabilité. Entièrement conçue, développée et fabriquée en Allemagne, la gamme Sunny Central Storage UP-S illustre l’excellence industrielle européenne dans le domaine de la conversion d’énergie et du stockage à grande échelle.

Une technologie de conversion d’énergie au cœur du projet Blackhillock

Le projet Blackhillock, situé à Keith (région du Moray, nord-est de l’Écosse), illustre concrètement les performances de cette technologie. Il s’agit du premier système mondial de stockage par batteries lithium-ion à grande échelle capable de fournir des services de stabilité au réseau national britannique (National Grid ESO). L’unité de stockage par batteries lithium-ion (200 MW/400 MWh) vient en complément des parcs éoliens en mer, terrestres et solaires écossais pour assurer un équilibre entre la production et la demande. Elle injecte l’électricité sur le réseau lors des pics de consommation, tout en assurant la stabilité et la flexibilité au réseau (réglage de fréquence, régulation de tension, soutien à la stabilité du réseau). Pour relever ces défis, SMA Solar Technology a été sélectionné par le développeur et l’exploitant du projet Zenobē pour fournir les systèmes de conversion d’énergie (Sunny Central Storage UP), le système de supervision et de gestion énergétique (SMA Power Plant Manager) et ses technologies grid-forming pour garantir la stabilité, la fiabilité et la qualité du réseau électrique. En 2026, 100 MW de capacité supplémentaire devraient être mis en service sur le site de Blackhillock, portant ainsi la capacité totale à 300 MW/600 MWh.

Encadré

Blackhillock, la meilleure innovation technologique 2025 selon le Time

Le système de stockage d’énergie par batterie Blackhillock a été sélectionné par le magazine américain TIME parmi les meilleures innovations technologiques 2025. Il intègre la prestigieuse TIME’s Best Inventions List au sein de la catégorie “Green Energy” aux côtés de 8 autres entreprises pionnières du secteur. Depuis 2001, le magazine TIME publie chaque année sa liste des “Best Inventions”, qui distingue à l’échelle mondiale les innovations, produits ou services les plus disruptifs et les plus impactants, capables de transformer durablement leur domaine d’activité.