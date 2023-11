TSE au Salon des Maires et des CollectivitÃ©s Locales : rÃ©pondre aux enjeux Ã©nergÃ©tiques de demain avec l’agrivoltaÃ¯sme

TSE, spécialiste de l’agrivoltaïsme en France, s’impose comme un acteur clé dans cette révolution énergétique. La France vise la neutralité carbone d’ici 2050, exigeant une augmentation de 42,5% des énergies propres d’ici 2030. L’électrification, notamment des véhicules, augmentera la demande d’électricité. TSE offre une solution concrète pour relever ces défis en investissant massivement dans l’agrivoltaïsme !

La transition énergétique de la France est à un tournant stratégique. Alors que la demande d’électricité augmente, la nécessité d’une énergie propre et abordable devient primordiale.

L’agrivoltaïsme, une synergie gagnante

Pour ce faire, TSE propose des solutions agrivoltaïques novatrices qui intègrent la production photovoltaïque avec une production agricole en synergie. Les ombrières agrivoltaïques protègent les cultures tout en produisant de l’énergie verte, favorisant ainsi une agriculture durable et la préservation des ressources en eau. TSE a marqué des avancées significatives avec des projets comme la canopée agricole d’Amance en Haute-Saône et l’innovante canopée agrivoltaïque équipée d’un système d’irrigation intelligent de Brouchy (Somme). Ces projets témoignent de l’impact positif de l’agrivoltaïsme sur les territoires et la transition énergétique.

TSE, pionnier de l’agrivoltaïsme en France

TSE, producteur indépendant d’énergie solaire depuis 2012, se distingue par sa vision ambitieuse et responsable. Avec un parc de 18 centrales solaires et une capacité de 210MW, TSE alimente l’équivalent de 110 000 habitants en électricité. De plus, l’inauguration de la centrale photovoltaïque de Marville (150MW) en 2021, de la première canopée agricole à Amance en 2022 et la transformation des Fonderies du Poitou en pôle d’énergies vertes démontrent l’engagement de TSE envers l’innovation et le développement durable.

TSE au Salon des Maires

Comment l’agrivoltaïsme contribue-t-il à la durabilité des exploitations agricoles et au maintien de la biodiversité ? Comment les projets d’agrivoltaïsme de TSE peuvent-ils contribuer aux objectifs de transition énergétique et de développement durable fixés par les municipalités et les collectivités locales ? Quels sont les mécanismes de partenariat que TSE met en place avec les collectivités locales pour assurer le succès et la pérennité de ses projets d’agrivoltaïsme ?

Autant de questions auxquelles les équipes TSE présentes au Salon des Maires, du 21 au 23 novembre 2023, sur le stand n° 120 du pavillon 3 – Energie & Climat, seront en capacité de répondre. Une opportunité unique de rencontrer des experts et d’en apprendre davantage sur les solutions d’agrivoltaïsme !

Encadré

Une conférence sur l’agrivoltaïsme au salon des Maires

La Conférence « Planification énergétique : comment réussir le déploiement de l’agrivoltaïsme dans les territoires ? » se tiendra le 21 novembre 2023 de 10h30 à 11h15 | Atmosphère Sobriété énergétique – Pavillon 3

Intervenants :

Fanny Lacroix, Vice-présidente de l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) en charge de la transition écologique

Blandine Thuel, Fondatrice d’Acthuel et Présidente de la Commission RSE de France Agrivoltaïsme

Bertrand Drouot L’Hermine, Directeur général délégué de TSE en charge du développement

Jean-Luc Fugit, Député du Rhône et Président du Conseil supérieur de l’énergie

Informations pratiques

Paris Expo Porte de Versailles, 1 Place de la Porte de Versailles 75015 Paris

Pavillon 3 – stand n° 120