Terre Solaire et CrÃ©dit Agricole Normandie-Seine sâ€™unissent pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement du solaire dans lâ€™Eure et la Seine-Maritime

Conscients des défis énergétiques et environnementaux, Crédit Agricole Normandie-Seine et Terre Solaire se mobilisent pour aider les entreprises du territoire dans leur transition avec des solutions solaires clés en main pour leurs projets. Un accompagnement de A à Z avec des experts locaux, qualifiés et certifiés !

Crédit Agricole Normandie-Seine et Terre Solaire, deux acteurs majeurs dans leurs domaines et aux compétences complémentaires, ont signé un partenariat pour soutenir et accélérer le développement des énergies renouvelables sur le territoire haut-normand. Ces deux sociétés proposent des solutions clés en main, avec un accompagnement complet à chaque étape du projet, depuis l’étude de la faisabilité jusqu’à la gestion du contrat d’électricité. Les services inclus couvrent l’étude, le conseil, la conception, les démarches administratives, la réalisation des travaux et la maintenance. Ces solutions s’adaptent à tout type de projets liés à l’énergie solaire (panneaux sur toiture, ombrières de parking, hangars solaires) et de mode de valorisation de l’énergie (autoconsommation avec vente de surplus ou vente de toute la production).

Un accès à l’énergie solaire facilité grâce à des solutions de financement alternatives et la création d’une société commune « Normandie Seine Transition Energies »

Afin de permettre aux entreprises de limiter le recours au crédit ou d’utiliser leurs fonds propres pour financer l’installation d’une centrale solaire, ce partenariat offre des solutions de financement alternatives par le biais du tiers-investissement. Le propriétaire, entreprise tertiaire, industrielle, exploitant agricole ou collectivité, met son foncier à disposition de « Normandie-Seine Transition Energies » qui se chargent du financement et de l’exploitation de la centrale solaire conçue, installée et suivie par Terre Solaire. Cette approche permet de contribuer à la transition énergétique du territoire et valorise le patrimoine de nos clients en bénéficiant de contreparties diverses (revenus fixes, installation d’ombrière, participation à la construction d’un bâtiment…).

Un partenariat en faveur de l’environnement qui vise à répondre aux obligations réglementaires

Que la centrale solaire soit installée sur la toiture d’un bâtiment ou en ombrière de parking pour le compte du propriétaire foncier ou par le biais d’un tiers-investisseur, ces installations sur site permettent de répondre aux nouvelles réglementations en faveur de l’accélération de la production d’énergies renouvelables en France. Preuve de leur confiance mutuelle et de leur valeur commune, Terre Solaire Participations, une branche du groupe Lhotellier a ouvert son capital à Crédit Agricole Normandie-Seine Energies (CA’NSE), filiale dédiée aux énergies renouvelables et décarbonées du Crédit Agricole Normandie-Seine. Ce partenariat est une première pour Crédit Agricole Normandie-Seine et sa filiale (CA’NSE) dédiée aux énergies renouvelables et décarbonées, cela renforce son engagement : être un acteur majeur des transitions énergétique et environnementale au bénéficie de tous.

La transition énergétique ne doit pas être vécue comme une contrainte supplémentaire

« La transition énergétique et la décarbonation inhérente ne doivent pas être vécues comme une contrainte supplémentaire pesant sur les entreprises et les professionnels. Ce partenariat avec Terre Solaire offre une nouvelle opportunité aux acteurs économiques de notre territoire d’aborder cette transition de manière plus sereine. J’en suis convaincue, la transition énergétique et environnementale peut être un formidable relais de croissance au service de leur performance. », explique Karine Bourguignon, Directeur Général de Crédit Agricole Normandie-Seine. « Avec le Crédit Agricole, nous avions, chacun de notre côté, la volonté chevillée au corps de donner les moyens à chaque entreprise du territoire de réussir sa transition énergétique. Avec ce partenariat, nous apportons des réponses plus globales et donc plus efficaces aux problématiques que rencontrent les entreprises du territoire en matière de transition énergétique. Terre Solaire et le groupe Lhotellier, dont elle fait partie, se réjouissent de ce rapprochement avec un partenaire bancaire historique avec qui nous partageons des valeurs communes et un ancrage local fort, deux dimensions qui sont au cœur de la Raison d’être du groupe », explique Louis-Rodolphe Marie, fondateur de TERRE SOLAIRE.

Encadré

Quid de Terre Solaire ?

Fondée en Normandie par Louis-Rodolphe Marie, Terre Solaire a déjà conçu et réalisé, depuis sa création, plus de 1000 projets photovoltaïques dans 54 départements français, dont les 2/3 en Normandie. Avec 52 collaborateurs, Terre Solaire intègre l’ensemble des métiers de la chaine de valeur d’un projet photovoltaïque : de la conception par son bureau d’études à la maintenance en passant bien sûr par l’installation des centrales photovoltaïques et la gestion des démarches administratives. En mai 2021, le Groupe Lhotellier fait son entrée au capital de Terre Solaire, accélérant ainsi la croissance de l’entreprise.