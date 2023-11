Humanitaire / Synergie Renouvelable, le mÃ©cÃ¨ne EnR des ONG

De par le monde, l’énergie est le principal levier de développement économique durable pour les communautés et les territoires éloignés des réseaux. Dans ce contexte, le fonds caritatif Synergie Renouvelable est devenu l’un des plus précieux alliés des ONG qui oeuvrent sur le terrain, dans les savanes et les déserts, pour apporter la « lumière » aux plus démunis. Autour de partenariats riches de sens où l’énergie solaire s’impose en panacée des carences énergétiques planétaires !

« Tous nos projets émanent d’un besoin énergétique local exprimé. C’est le point de départ inflexible de nos partenariats avec les ONG ». Roman Poniatowski, responsable partenariats ONG de Synergie Renouvelable évoque ainsi la genèse des projets portés par le fonds caritatif créé en 2010 par Hélène Demaegdt sous le nom de Synergie Solaire et qui a déjà changé le quotidien de plus 1,2 million d’êtres humains sur cette Terre.

Une priorité ; la pérennité des installations

Quand un projet d’ONG françaises ou européennes – et les demandes sont nombreuses – arrive sur le bureau de Roman Poniatowski, il est méticuleusement étudié avant d’être soumis à validation technique. « Les critères techniques sont étudiés par notre réseau d’experts bénévoles dans le cadre d’un mécénat de compétences via les entreprises partenaires. Nous évaluons la pertinence du projet par rapport aux solutions retenues pour pallier les besoins. Le point crucial de développement des projets repose sur sa pérennité technique et son appropriation locale par les populations qui sont formées à l’entretien des installations. Nous visons l’autonomie technique sur le long terme » souligne Roman Poniatowski. Tous les projets retenus sont ensuite co-construits avec les ONG qui assurent le suivi des opérations. « Dès l’amont des projets, nous établissons des relations très fortes avec nos partenaires ONG. Nous créons des liens solides et durables » poursuit la responsable partenariat. Depuis 2010, le fonds caritatif a soutenu plus de 160 projets via une centaine d’ONG. Concernant le montant total des subventions accordées par Synergie Renouvelable depuis sa création, il se monte à 2.586.000 €. Il n’existe pas de critères géographiques dans le choix des projets. Même si l’Afrique est largement représentée, l’Asie, l’Amérique Latine et même l’Europe ne sont pas oubliées. En Europe, Synergie Renouvelable a ainsi travaillé main dans la main avec l’ONG Acted pour fournir des kits solaires aux populations ukrainiennes dont les habitations ont été dévastées par la guerre et les bombardements.

Fidélité, implication, réciprocité

A l’inévitable question sur son coup de cœur, Roman Poniatowski prend le temps de l’hésitation avant d’évoquer un petit village isolé de 1300 habitants du Togo que Synergie Renouvelable aide à électrifier en partenariat avec l’ONG Kouhanalo qui veut dire « allons de l’avant… ». L’électrification s’insére dans un projet global de développement du village. L’éclairage solaire a pour effet de sécuriser le village. « Après 17 heures, la vie ne s’arrête plus comme avant. Cela a un impact énorme sur l’activité économique et la scolarisation des enfants » se réjouit Roman Poniatowski. Ce projet permet de fournir de l’électricité à une menuiserie et à un atelier de couture et ses deux machines à coudre. Synergie Renouvelable et Kouhanalo font le plus possible appel à des fournisseurs locaux pour faire bénéficier l’économie locale de cette opération. Cela fait partie intégrante de la dynamique des projets. Ce type de réalisation affiche des répercussions extrêmement positives sur l’accès à la santé, à l’éducation et bien sûr sur le développement économique local. Budget pour Synergie Renouvelable : 23 000 euros. Et Synergie Renouvelable n’oublie pas la France. Depuis cette année, le fonds caritatif vient en appui d’associations qui luttent contre le décrochage scolaire des jeunes par le biais de l’insertion professionnelle dans ces métiers des EnR qui ne manquent pas de débouchés. Entre les ONG et les associations, Synergie Renouvelable a su tisser des relations très fortes basées sur la confiance et sur ces trois piliers : la fidélité, l’implication via la co-construction des projets et la réciprocité où chacun est à l’écoute de l’autre. Il faut au moins cela pour réussir la transition énergétique sur le plan planétaire et lutter contre le réchauffement climatique. « Je ne me souviens que d’un mur immense, mais nous étions ensemble, ensemble, nous l’avons franchi… » dit la chanson.

Encadrés

Le dîner affiche complet

Le 16 novembre, le dîner des EnR fera salle comble avec 400 personnes au Pavillon Gabriel. Organisé par le fonds caritatif Synergie Renouvelable, il a pour but de générer de belles rencontres networking et de lever un nombre important de dons financiers. Le fonds est chaque année de plus en plus sollicité pour soutenir des projets solidaires d’électrification là où les populations sont en demande.

# opération lendopolis

L’équipe Lendopolis d’Aurélien Gouraud est de plus en plus fidèle à sa volonté d’engagement solidaire avec Synergie Renouvelable, et sollicite à nouveau sa communauté pour lever des dons ! La campagne est encore présente pour quelques jours sur le site pour aider une communauté en demande au Sénégal.

Le projet consiste en la réalisation d’une installation photovoltaïque composée de 24 panneaux solaires SunPower de 250 Wc pour alimenter : 40 cases du village, 3 bâtiments scolaires, la case de santé, la maternité, le foyer des jeunes, et 17 lampadaires extérieurs qui permettront d’éclairer les rues et la place publique du village.

www.lendopolis.com/projet/don-synergie-renouvelable-les-enr-pour-l-electrification-solaire-de-l-ile-d-eloubaline-au-senegal