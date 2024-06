TRYBA SOLAR, la nouvelle filiale dÃ©diÃ©e Ã  lâ€™autoconsommation solaire pour les particuliers

À l’heure où les Français repensent leur consommation énergétique, le groupe ATRYA, un des leaders de la menuiserie en Europe, annonce la création de TRYBA SOLAR : une entité dédiée à l’autoconsommation solaire pour les particuliers. Son ambition est de devenir un leader du marché du solaire résidentiel en France, offrant à ses clients des solutions et un accompagnement de grande qualité.

Acteur majeur de l’habitat depuis maintenant plus de 40 ans, le groupe ATRYA s’est bâti une solide réputation dans les domaines de la menuiserie et des énergies renouvelables en France et en Europe. Le groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et l’installation de menuiseries s’appuie sur l’innovation pour répondre aux multiples enjeux d’un secteur en perpétuelle mutation. « Fondé sur l’expertise et le soutien solide du groupe ATRYA, TRYBA SOLAR incarne l’excellence et la légitimité de la marque TRYBA, reconnue comme un acteur de premier plan dans l’univers des travaux de la maison et de l’énergie solaire. Notre histoire s’étend sur quatre décennies dans l’habitat et sur plus de 15 ans dans le solaire photovoltaïque. Fort de ces expertises, nous apportons une fiabilité et une expérience inégalée sur ce marché. » précise Stéphane Delplancq, CEO du groupe ATRYA.

Une solution complète et personnalisée

Déjà présent dans le secteur de l’énergie avec TRYBA ENERGY, le groupe élargit ses activités avec TRYBA SOLAR positionné sur l’autoconsommation solaire auprès des particuliers. Cette nouvelle entité s’inscrit dans une continuité naturelle de l’activité tournée vers l’amélioration et le confort de l’habitat. Elle renforce ainsi son engagement en termes de qualité et d’innovation au service des clients. TRYBA SOLAR se positionne comme un pure player dans le domaine de l’autoconsommation solaire pour les particuliers. Son offre se concentre sur la fourniture de solutions complètes incluant la vente de surplus d’énergie dans le cadre de l’arrêté S21 (6 octobre 2021), permettant aux utilisateurs de produire, consommer et valoriser efficacement leur propre énergie solaire. TRYBA SOLAR offre un service complet englobant le conseil, la vente, la pose et l’accompagnement pour les projets d’autoconsommation solaire des particuliers en France. A l’instar de la marque TRYBA, TRYBA SOLAR promet d’offrir à ses clients une qualité de produit, de services et d’installation premium. L’accent est mis sur une offre « clé en main » en proposant aux particuliers, un accompagnement personnalisé, depuis la conception et jusqu’après la mise en service de l’installation : L’étude du besoin client et du « potentiel solaire » de la maison s’appuie lorsque cela est possible, sur les données de consommation réelles du foyer pour définir l’installation la plus appropriée. Le suivi du projet par un interlocuteur dédié qui prend en charge toutes les démarches administratives de A à Z : le client est informé à chaque étape de l’avancement du projet grâce à un parcours digital très abouti. Le contrôle qualité sur 100% des chantiers réalisés. Côté installation, TRYBA SOLAR effectue un contrôle systématique de ses chantiers et met en place une charte qualité avec ses installateurs. La marque accompagne ses clients en post-chantier pour les aider à comprendre leur consommation et suivre le parc d’installation.

Des ambitions affichées

Créée en mars, 2024 sera l’année de la construction pour TRYBA SOLAR. 12 à 15 collaborateurs seront recrutés (commerciaux, gestionnaires administratifs ou encore techniciens spécialisés) dès la rentrée prochaine pour piloter, accompagner et assurer le suivi des services proposés en vue du démarrage des ventes prévu pour septembre 2024. C’est donc avec une offre attractive que TRYBA SOLAR souhaite développer son activité dans toute la France, en devenant la solution énergétique pour tous les particuliers. Pour 2024, TRYBA SOLAR ambitionne de vendre 300 installations solaires en toiture et 10 fois plus à 3 ans. « Face à un prix de l’énergie qui a progressé de 44 % depuis janvier 2022, les particuliers cherchent des solutions pour faire des économies et se tournent vers les énergies renouvelables. Avec TRYBA SOLAR, nous voulons apporter une solution rassurante, efficiente et de qualité à l’image de la marque TRYBA sur un marché très hétérogène. Avec le groupe ATRYA, nous partageons la conviction commune que le solaire est l’énergie responsable de l’habitat de demain et je suis très fier de participer à cette aventure aux côtés de ce groupe familial résolument tourné vers l’avenir » déclare Cédric Bocquet, directeur général de TRYBA SOLAR.

Encadré

Quid de TRYBA SOLAR ?

Filiale du Groupe ATRYA, TRYBA SOLAR est une entreprise basée à Lyon et spécialisée dans l’autoconsommation solaire pour les particuliers. La société se positionne comme un pure player et propose ses solutions sur l’ensemble du territoire métropolitain. Grâce à sa solution complète allant du conseil à la pose, le nouveau-venu de la sphère ATRYA (siège à Gundershoffen, 360 M€ de CA en 2023) compte bien se faire une place majeure dans le domaine des énergies renouvelables en misant sur la qualité de service, l’accompagnement personnalisé, l’engagement post-chantier et le suivi client, des atouts indispensables pour le développement.