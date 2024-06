Corsica Sole lance le chantier de sa nouvelle centrale solaire

Producteur français d’énergie solaire et leader du stockage d’énergie en France, Corsica Sole annonce le début du projet de construction d’une centrale solaire à Cirey-sur-Vezouze qui s’étalera sur 4,2 hectares pour une puissance installée de 5,4 MWc, représentant une production annuelle de 6 GWh.

Grâce à la technologie dernière génération de ses 8 600 panneaux photovoltaïques disposant unitairement d’une puissance de 620Wc, Corsica Sole couvrira l’équivalent de la totalité de la consommation d’électricité de la commune de Cirey-sur-Vezouze, soit plus de 2 000 habitants. Ce deuxième projet dans la Région Grand Est témoigne de l’engagement de Corsica Sole pour la transition énergétique des territoires. Le travail réalisé par Corsica Sole sur ces projets depuis 2020 permet à la Région de poursuivre son objectif de réduction de la consommation d’énergies fossiles et d’émissions de gaz à effet de serre.

Début des travaux : juillet 2024

« Grâce à ce projet ambitieux, nous sommes fiers de participer au rayonnement énergétique de Cirey-sur-Vezouze. Avec le soutien des pouvoirs publics, de Monsieur le Maire et du Président de la Communauté de Communes de Vezouze-en-Piémont, nous avons obtenu un permis de construire en 2023 qui nous permettra de mettre sur pied rapidement un projet bénéfique aux habitants, en revalorisant une friche industrielle. La centrale solaire contribuera également à la préservation de la faune et la flore dans un environnement paisible et soucieux des spécificités du site. Aussi, l’implantation réalisée préservera les zones d’exclusion écologiques identifiées en amont dans le cadre de l’étude d’impact environnemental. Nous avons la conviction qu’il est possible d’allier transition énergétique et respect de l’environnement » précise Pierre Bréard, Chef de projet centrales photovoltaïques chez Corsica Sole. Les habitants seront informés de chaque étape des travaux qui débuteront en juillet 2024. La commune de Cirey-sur-Vezouze et Corsica Sole précisent que la phase de démolition des bâtiments de la friche industrielle situés sur le site aura lieu de fin août à fin octobre.

Un projet au cœur de la valorisation des friches industrielles

Les friches industrielles sont des sites, autrefois exploités pour des activités industrielles, désormais inutilisés. Elles sont souvent le résultat de fermetures d’usines, de délocalisations ou d’arrêts de certaines exploitations (anciennes mines ou carrières, par exemple). Lorsqu’elles sont laissées à l’abandon, leur dégradation se poursuit progressivement. Avec ce projet, Corsica Sole ambitionne de contribuer activement à la réhabilitation de l’ancienne verrerie de Cirey-sur-Vezouze pour la transformer en une source d’énergie renouvelable. Fort de son expertise reconnue en matière de production d’énergie et de construction de centrales solaires, Corsica Sole financera l’ensemble des travaux, dont le désamiantage de 3 000 m2 carrés de toiture et la démolition de bâtiments. La réhabilitation de cette friche en une centrale solaire participera également à l’essor de la commune de Cirey-sur-Vezouze, lui insufflant un nouveau modèle économique. Les panneaux solaires installés à Cirey-sur-Vezouze fourniront l’électricité consommée par la commune pour les 30 prochaines années. Ainsi, le projet contribue à l’initiative « Grand Est région verte » portée par la région, qui a pour objectif de lutter contre le réchauffement climatique en réduisant de 77% les émissions de gaz à effets de serre à l’horizon 2050.