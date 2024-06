Nouvelle Direction France pour GoodWe

Thomas Haering, président de GoodWe Europe annonce l’arrivée de Gilles Lemagnen en tant que nouveau Country Manager France, juste après le salon Intersolar où GoodWe a atteint des records de visites.

Fort de son expérience de 13 ans dans le photovoltaïque en France au sein de différents groupes industriels internationaux à des postes d’ingénieur service, de responsable produits et de ventes, il mettra en place une organisation visant à renforcer la présence de GoodWe sur le marché français et à améliorer la qualité de service. “Sous son leadership, grâce à son expertise transverse et son approche orientée clients, nous souhaitons renforcer la satisfaction de nos partenaires” déclare Thanasis Sakkas, Directeur EMEA.

GoodWe a établi sa position de leader dans les technologies d’onduleurs (4 millions d’unités) et les solutions de stockage d’énergie dans plus de 100 pays, et il est important que ses clients Français puissent compter sur une organisation locale réactive. La demande a fortement augmenté de la part d’installateurs et développeurs souhaitant diversifier et sécuriser leurs approvisionnements tout en réduisant leur CAPEX suite à une hausse des taux d’intérêts bancaires. “Nous venons de recruter un ingénieur service terrain, une responsable service, un ingénieur avant-vente, et d’autres postes sont à pourvoir. Le service client avant-vente et après-vente sera notre priorité” déclare Gilles Lemagnen.

GoodWe est déterminé à devenir un partenaire de confiance pour tous les acteurs du marché photovoltaïque français. Le renforcement de l’équipe française montre son engagement à soutenir ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets. Les solutions GoodWe sont notamment distribuées par ses partenaires BayWa, Krannich et Rexel.