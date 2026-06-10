TRYBA ENERGYÂ® inaugure Ã  RÃ©guisheim sa plus grande centrale photovoltaÃ¯que au sol

TRYBA ENERGYÂ® vient dâ€™inaugurer la centrale photovoltaÃ¯que de RÃ©guisheim. Ce projet d’envergure, le plus important jamais opÃ©rÃ© par l’entreprise et une des plus grandes centrales du Grand Est, a transformÃ© une ancienne graviÃ¨re dÃ©laissÃ©e en un pÃ´le d’Ã©nergie verte majeur pour l’Alsace.Â SituÃ©e sur une zone de 23 hectares, la centrale de RÃ©guisheim dÃ©ploie plus de 38 000 panneaux photovoltaÃ¯ques avec une puissance installÃ©e de 23 MWc. L’infrastructure produira annuellement lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique de 11 600 foyers.

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Le projet, nÃ© en 2019, trouve son origine de la volontÃ© de la commune de valoriser une ancienne graviÃ¨re en friche, dont lâ€™exploitation Ã©tait impossible en zone d’activitÃ© classique en raison d’un risque d’inondation. TRYBA ENERGYÂ®, qui cherchait alors des alternatives Ã©nergÃ©tiques suite Ã la fermeture de la centrale de Fessenheim, a vu dans ce terrain une opportunitÃ© stratÃ©gique.

De la friche industrielle Ã la production dâ€™Ã©nergie verte : un dÃ©fi technique de 6 ansÂ

La construction, dÃ©butÃ©e en 2024, a Ã©tÃ© confiÃ©e Ã Eiffage Ã‰nergie SystÃ¨mes tandis que le raccordement Ã©lectrique a Ã©tÃ© pris en charge par Enedis.

Le dÃ©veloppement, Ã©talÃ© sur six annÃ©es, a dÃ» rÃ©pondre Ã deux contraintes majeures :

La gestion des risques naturels : Le site Ã©tant situÃ© dans une zone inondable, selon le plan de prÃ©vention des risques dâ€™inondation en raison de crues centennales, l’ensemble des Ã©quipements Ã©lectriques a Ã©tÃ© surÃ©levÃ© Ã plus de 2,60 mÃ¨tres.

La prÃ©servation de la biodiversitÃ© : Initialement prÃ©vu pour une zone plus large, le projet a Ã©tÃ© redimensionnÃ© Ã 23 hectares sur les 40 disponibles pour 23 MWc afin de prÃ©server l’habitat de l’Å“dicnÃ¨me criard, une espÃ¨ce protÃ©gÃ©e d’oiseaux dans la rÃ©gion.

A partir de 2023, sous la supervision de bureaux d’Ã©tudes spÃ©cialisÃ©s, des mesures environnementales strictes ont Ã©tÃ© appliquÃ©es : installation de nichoirs, restauration de mares, crÃ©ation d’hibernaculum et signature d’une charte avec les agriculteurs locaux pour des pratiques favorables Ã la faune. Comme pour tous ses projets, lâ€™ensemble des Ã©tapes du dÃ©veloppement de la centrale a Ã©tÃ© pilotÃ©e par TRYBA ENERGYÂ® avec le soutien de la mairie de la ville. Enfin, des services de lâ€™Etat, tels que la chambre de l’agriculture locale, ont soutenu le projet, avec le concours d’Ã©lus locaux, de dÃ©putÃ©s et de sÃ©nateurs.

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Un levier de croissance pour le territoire et TRYBA ENERGYÂ®

Pour la commune de RÃ©guisheim et la communautÃ© de communes, cette centrale gÃ©nÃ¨re des ressources Ã©nergÃ©tiques importantes mais aussi des retombÃ©es financiÃ¨res et fiscales pÃ©rennes. Lâ€™entretien et la maintenance du site crÃ©eront Ã©galement des emplois locaux sur les 30 prochaines annÃ©es d’exploitation.

Ce projet marque une Ã©tape historique dans la stratÃ©gie de TRYBA ENERGYÂ®. En passant de projets de 10 MWc Ã une installation de 23 MWc, l’entreprise dÃ©montre sa capacitÃ© Ã piloter des infrastructures de grande Ã©chelle.Â Â« Cette rÃ©alisation est une dÃ©monstration de notre savoir-faire dans un secteur en pleine mutation. Elle prouve qu’un projet photovoltaÃ¯que peut Ãªtre un modÃ¨le de rÃ©silience technique, capable de transformer des contraintes en une source d’Ã©nergie locale, verte et pÃ©renne pour assurer une continuitÃ© Ã©nergÃ©tique en Alsace post-Fessenheim Â» conclut Nicolas Sur, Directeur GÃ©nÃ©ral de TRYBA ENERGYÂ®.