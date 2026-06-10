Mai 2026 : l’Ã©nergie solaire a dÃ©passÃ© le charbon dans la production d’Ã©lectricitÃ© aux Ã‰tats-Unis pour la premiÃ¨re fois

De nouveaux records en matiÃ¨re d’Ã©nergie solaire et le dÃ©clin Ã long terme du charbon mÃ¨nent Ã une nouvelle Ã©tape importante dans le domaine de l’Ã©nergie propre. Au mois de mai 2026, lâ€™Ã©nergie solaire a pris le lead sur le charbon aux Etats-Unis. InÃ©luctable malgrÃ© les Ã©ructations de Donald Trumpâ€¦

Pour la premiÃ¨re fois en mai 2026, lâ€™Ã©nergie solaire a dÃ©passÃ© le charbon dans la production dâ€™Ã©lectricitÃ© aux Ã‰tats-Unis, selon les donnÃ©es officielles mensuelles et les donnÃ©es prÃ©liminaires horaires de production analysÃ©es par le groupe de rÃ©flexion international sur lâ€™Ã©nergie Ember. Lâ€™Ã©nergie solaire a Ã©tabli un record de 12,8 % du mix de lâ€™Ã©lectricitÃ© amÃ©ricaine, tandis que la part du charbon a chutÃ© Ã 12,2 %, son quatriÃ¨me niveau mensuel le plus bas jamais enregistrÃ©.

En mai, l’Ã©nergie solaire est devenue la troisiÃ¨me source d’Ã©lectricitÃ© aux Ã‰tats-Unis, aprÃ¨s le gaz et le nuclÃ©aire

En mai 2026, la production d’Ã©nergie solaire a atteint un niveau record de 45,5 TWh, dÃ©passant de 17 % celle de mai 2025 et surpassant le prÃ©cÃ©dent record Ã©tabli en juillet de l’annÃ©e prÃ©cÃ©dente. Ce record pourrait Ãªtre battu Ã nouveau cet Ã©tÃ©. Si la production solaire totale culmine gÃ©nÃ©ralement en juin ou juillet, sa part dans le mix Ã©nergÃ©tique est souvent la plus Ã©levÃ©e en avril ou mai, lorsque la forte production solaire coÃ¯ncide avec une demande plus modÃ©rÃ©e avant l’augmentation des besoins en climatisation estivale. En mai, l’Ã©nergie solaire est Ã©galement devenue la troisiÃ¨me source d’Ã©lectricitÃ© aux Ã‰tats-Unis, aprÃ¨s le gaz et le nuclÃ©aire. La production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir du charbon a atteint un niveau mensuel historiquement bas de 39,3 TWh en avril 2026. Bien qu’elle ait lÃ©gÃ¨rement augmentÃ© pour atteindre 43,4 TWh en mai, elle est restÃ©e infÃ©rieure de 11 % aux niveaux de mai 2025. Ce modeste rebond a Ã©tÃ© largement compensÃ© par une hausse de la production d’Ã©nergie solaire, permettant Ã cette derniÃ¨re de dÃ©passer le charbon dans le mix Ã©lectrique amÃ©ricain pour la premiÃ¨re fois depuis le dÃ©but des relevÃ©s mensuels.

Â« Du Texas Ã la Californie, les marchÃ©s amÃ©ricains misent sur le solaire pour rÃ©pondre Ã la demande croissante en Ã©lectricitÃ©. Â»

La part de la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir du charbon dans le mix Ã©nergÃ©tique amÃ©ricain a presque diminuÃ© de moitiÃ© au cours des cinq derniÃ¨res annÃ©es, passant de 19,7 % en mai 2021 Ã 12,2 % en mai 2026. En revanche, la part de l’Ã©nergie solaire dans ce mix a plus que doublÃ©, passant de 5,4 % Ã 12,8 % au cours de la mÃªme pÃ©riode. Le fait que l’Ã©nergie solaire dÃ©passe le charbon fait suite Ã une autre Ã©tape importante franchie en matiÃ¨re d’Ã©nergie propre en mars, lorsque les Ã©nergies renouvelables ont produit collectivement plus d’Ã©lectricitÃ© que le gaz pour la premiÃ¨re fois aux Ã‰tats-Unis. Ensemble, ces Ã©tapes soulignent le rÃ´le croissant de l’Ã©nergie propre dans le mix Ã©lectrique amÃ©ricain, malgrÃ© un contexte politique difficile pour les projets d’Ã©nergie propre. Â« Lâ€™Ã©nergie solaire aux Ã‰tats-Unis continue dâ€™Ã©tablir de nouveaux records. Le fait de dÃ©passer le charbon pour la premiÃ¨re fois en un mois tÃ©moigne du chemin parcouru par le solaire, qui est passÃ© dâ€™une source dâ€™Ã©nergie marginale Ã la troisiÃ¨me source dâ€™Ã©nergie la plus importante et celle qui connaÃ®t la croissance la plus rapide au sein du systÃ¨me Ã©lectrique amÃ©ricain Â» analyse Nicolas Fulghum, analyste de donnÃ©es senior chez Ember. Â« Du Texas Ã la Californie, les marchÃ©s amÃ©ricains misent sur le solaire pour rÃ©pondre Ã la demande croissante en Ã©lectricitÃ©. Â»