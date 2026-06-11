OmbriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sans fondations : MECOSUN enrichit sa gamme MECOPARK avec son modÃ¨le DUO EVO +

MECOSUN annonce lâ€™arrivÃ©e du modÃ¨le DUO EVO + dans la gamme MECOPARK, sa solution dâ€™ombriÃ¨re photovoltaÃ¯que auto-lestÃ©e sans fondations, afin de rÃ©pondre Ã un spectre encore plus large de configurations de parkings et dâ€™optimiser les projets solaires. Cette Ã©volution renforce une offre dÃ©jÃ reconnue pour sa rapiditÃ© de mise en Å“uvre, sa rÃ©versibilitÃ© et son faible impact environnemental.

Avec DUO EVO +, MECOSUN franchit une nouvelle Ã©tape dans la modularitÃ© de sa gamme. Ce nouveau modÃ¨le double pente accueille 8 modules photovoltaÃ¯ques en pose portait et permet dâ€™augmenter la surface couverte tout en amÃ©liorant la rentabilitÃ© des projets.

MECOPARK DUO EVO + : davantage de surface couverte et de rentabilitÃ©

La gamme MECOPARK se dÃ©cline dÃ©sormais en plusieurs configurations complÃ©mentaires â€” SOLO, DUO, EVO et DUO EVO+ â€” afin de couvrir au plus juste les contraintes dâ€™emprise, de circulation et de production photovoltaÃ¯que. La structure repose sur des pieds bÃ©ton prÃ©fabriquÃ©s et un systÃ¨me de fixation MVO garantissant une solution 100% Ã©tanche. Â« Avec DUO EVO+, nous Ã©largissons le champ des possibles pour les projets dâ€™ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques. Lâ€™objectif est de proposer une solution plus souple, plus rapide Ã dÃ©ployer et toujours plus performante en termes dâ€™usage, de rentabilitÃ© et dâ€™impact carbone Â», dÃ©clare Robin Vion, directeur opÃ©rationnel Mecosun. Lâ€™intÃ©gration de MECOSUN au Groupe Rector Lesage aura permis Ã©galement une optimisation et une rationalisation des coÃ»ts afin de rendre la gamme plus accessible. Â

Un pied structurel, multifonction au coeur de lâ€™innovation

Le pied en U dÃ©veloppÃ© par MECOSUN apporte par ailleurs, une vraie valeur ajoutÃ©e fonctionnelle. Au-delÃ de sa compatibilitÃ© avec lâ€™ensemble des arbalÃ©triers de la gamme, il peut aussi dissimuler les divers boitiers Ã©lectriques dont lâ€™onduleur, se substituant Ã un shelter, derriÃ¨re des plaques perforÃ©es (pour la ventilation). Cette gÃ©omÃ©trie ouvre Ã©galement la voie Ã des personnalisations, avec la possibilitÃ© dâ€™intÃ©grer de lâ€™affichage, de lâ€™Ã©clairage ou encore des finitions peintes pour le repÃ©rage des places de stationnement. MECOSUN indique avoir dÃ©jÃ dÃ©passÃ© 85 000 mÂ² installÃ©s avec ses systÃ¨mes dâ€™intÃ©gration en MECOPARK, confirmant la maturitÃ© industrielle de ses solutions pour lâ€™ombrage photovoltaÃ¯que des parkings.