Trump Ã©ructe Â« drill baby drill Â» pendant que le solaire creuse son sillon aux Etats-Unis : la doctrine bute contre la raison

En 2024 aux Etats-Unis, la transition vers une électricité propre s’est poursuivie alors que la demande augmentait. Un rapport argumenté du think tank Ember spécialisé dans l’énergie révèle que l’éolien et le solaire ont produit ensemble plus d’électricité que le charbon pour la première fois aux États-Unis, tandis que le solaire a augmenté plus que le gaz pour répondre à la croissance accrue de la demande.

La transition des États-Unis vers l’électricité propre s’est poursuivie en 2024, l’éolien et le solaire ayant atteint ensemble 17 % de la production totale d’électricité, dépassant le charbon, qui est tombé à un niveau historiquement bas de 15 % confirme le think tank tank Ember. Après près de 14 ans de stagnation, la demande d’électricité est désormais en forte hausse. Elle a augmenté de 3 %, marquant la cinquième plus forte hausse du siècle, en partie grâce à un rebond après un été plus doux en 2023, où la demande d’électricité a chuté de 1,3 %. Cette hausse de la demande a entraîné une augmentation de la production de gaz, trois fois supérieure à celle du charbon, augmentant ainsi les émissions de CO2 du secteur électrique.

Toutefois, la production solaire a davantage répondu à la hausse de la demande d’électricité et à la baisse de la consommation de charbon que celle du gaz. Le solaire (+64 TWh) a généré une production supérieure à celle du gaz (+59 TWh) et, avec l’éolien (+32 TWh), a contribué au déclin continu du charbon (-22 TWh) et à la forte croissance de la demande d’électricité (+128 TWh). Le solaire est resté la source d’électricité connaissant la croissance la plus rapide, sa production ayant augmenté de 27 % en 2024, surpassant pour l’époque la production hydraulique.

L’expansion du solaire et de l’éolien a contribué à limiter la hausse de la production de gaz. Sans cette croissance, la production de gaz aurait dû augmenter de 9 %, soit plus du double de sa croissance réelle (3,3 %), pour répondre à la demande croissante et au léger déclin du charbon. Bien qu’il y ait eu une légère augmentation de la production globale d’énergie fossile et des émissions de CO2 (+0,7%), la hausse de la demande d’électricité a été beaucoup plus rapide que celle des émissions du secteur de l’électricité, ce qui fait de l’électricité par unité la plus propre jamais enregistrée.

Encadré

L’essor des batteries ouvre la voie à une croissance record du secteur solaire

La Californie et le Nevada ont tous deux dépassé pour la première fois la part annuelle de 30 % du solaire dans leur mix électrique (respectivement 32 % et 30 %). La croissance du parc de batteries en Californie a été la clé de son succès solaire. La capacité installée de batteries a dépassé de 20 % celle du solaire, ce qui lui a permis de transférer une part importante de son énergie solaire diurne vers le soir. À l’échelle nationale, le solaire a représenté 81 % de toutes les nouvelles capacités annuelles, avec une augmentation record de 31 GW à l’échelle des services publics, soutenue par une capacité record de 10 GW de batteries, soit l’équivalent de 1 GW de batteries pour 3 GW de solaire. Le Texas a installé plus de capacités solaires (7,4 GW) et de batteries (3,9 GW) que la Californie. Pourtant, la croissance du solaire a été inégale : 28 États ont produit moins de 5 % de leur électricité à partir du solaire en 2024, mettant en évidence un potentiel inexploité important, même avant l’ajout de stockage par batteries.

ember-energy.org/app/uploads/2025/03/US-Electricity-2025-Special-Report.pdf