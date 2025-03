Le chiffre dâ€™affaires de Voltalia bondit de 10% Ã  547 millions dâ€™â‚¬, portÃ© par la croissance de +20% des ventes dâ€™Ã©nergie

Si le CA de Voltalia progresse de 10% l’EBITDA en ligne avec les annonces d’août, à 215 millions d’euros, accuse une baisse de 11% par rapport à 2023. Raison principale : les impacts de l’écrêtement. Sans cet impact, l’EBITDA aurait été en croissance de +6%. De ce fait, la perte nette (part du groupe) s’élève à 20,9 millions d’euros, justement sous l’effet principalement des contrecoups de l’écrêtement au Brésil et de l’impact de la perte de valeur liée au stock de panneaux solaires de l’activité fourniture d’équipement.

De son côté, l’objectif de capacité en exploitation et construction, a été atteint à environ 3,3 gigawatts (+14% par rapport à 2023) dont 2,5 gigawatts en exploitation (+6%). Poursuite du rééquilibrage géographique avec 51% en Amérique latine (57% en 2023), 38% en Europe (35%) et 11% dans le reste du monde (8%). D’une durée résiduelle moyenne de 16,4 ans, les contrats de ventes d’électricité représentent un chiffre d’affaires futur sous contrats de 8,1 milliards d’euros. Le portefeuille de projets en cours de développement se monte à 17,4 gigawatts (+5% par rapport à 2023) avec l’accent mis sur sa maturation.

Par ailleurs, Voltalia a mandaté le cabinet de conseil Kearney spécialisé pour accompagner la phase initiale de diagnostic du Plan de transformation SPRING. La revue stratégique des activités est en cours visant à créer les conditions durables d’une croissance rentable et alignée sur la mission de l’entreprise Cette première phase devrait être finalisée courant juin. Ses conclusions, accompagnées du plan d´action pour la mise en œuvre du plan de transformation, seront présentées à l’occasion de la présentation des résultats du premier semestre 2025

Sur 2025, la capacité en exploitation et en construction d’environ 3,6 gigawatts dont environ 3 gigawatts en exploitation (+20%) avec une majorité des mises en service à la fin 2025 progresse de +10% par rapport à 2024. La production devrait progresser sur le même tempo (+10%) à environ 5,2 térawattheures. « La croissance opérationnelle en 2024 est restée solide. Grâce à l’engagement de nos équipes et à la qualité de nos actifs, nous avons poursuivi notre progression en matière de production ainsi qu’en capacités d’exploitation et de construction, atteignant ainsi notre objectif d’EBITDA aligné avec nos annonces d’août, après les impacts de l’écrêtement. Ce dernier demeure un point de vigilance que nous suivons de près. Nous poursuivons activement nos efforts pour obtenir des compensations et pour en minimiser l’impact à l’avenir. Par ailleurs, le plan de transformation SPRING, lancé dès mon arrivée, avance. La phase de diagnostic est en cours, et ses conclusions attendues dans les prochains mois marqueront le début de sa mise en œuvre. », commente Robert Klein, Directeur général de Voltalia.