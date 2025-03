Sirea lance son offre complÃ¨te solaire et stockage dÃ©diÃ©e aux IRVE

Alors que la mobilité électrique poursuit sa croissance en France, accélérée par la loi d’Orientation des Mobilités (LOM) qui impose l’équipement progressif en infrastructures de recharge, Sirea annonce le lancement de son offre complète solaire et stockage dédiée aux IRVE. Cette solution globale répond aux défis de la transition énergétique en associant production photovoltaïque, stockage intelligent et pilotage avancé des recharges.

“Face à l’électrification massive des véhicules et aux contraintes croissantes sur le réseau, nous avons développé une offre modulaire qui s’adapte à tous les besoins des gestionnaires de parc de bornes de recharge pour véhicules électriques.” explique Bruno Bouteille, dirigeant de Sirea. “Notre approche permet d’optimiser les coûts énergétiques tout en maximisant l’utilisation des énergies renouvelables.”

Une “Station Verte”

Cette nouvelle offre se décline en trois solutions. La première, le SmartEMS IRVE, récompensée aux IoT Award en 2022, constitue le cœur du dispositif avec sa gestion intelligente des points de charge multiples, et est compatible avec la plupart des fabricants de borne (Ingeteam, Alfen, Wallbox, Voltronic, etc). Il permet de contrôler dynamiquement les charges et de prioriser les énergies renouvelables au travers d’une interface spécialement conçue pour la gestion de bornes, la configuration des profils de charge et la maintenance des équipements. Pour les installations nécessitant du stockage, Sirea propose sa deuxième solution, incluant son shelter PSS, également fabriqué dans son usine de Castres. Offrant des puissances de 20 à 550 kW et jusqu’à 1,4 MWh de capacité, ce BESS Made in France intègre des batteries recyclées et des fonctions avancées : effacement des consommations, recharge en heures creuses, lissage des appels de puissance et secours en cas de coupure réseau. Enfin, la troisième partie de l’offre, baptisée “Station Verte”, associe le SmartEMS IRVE et le shelter PSS à une ombrière photovoltaïque adaptable selon la taille du parking. Cette offre clé en main permet d’installer rapidement une infrastructure complète de recharge alimentée majoritairement par l’énergie solaire avec une souplesse de pilotage accrue.

Une offre adaptée aux nouvelles contraintes du marché

“Notre shelter PSS représente un atout considérable pour les gestionnaires d’IRVE qui souhaitent réduire leur dépendance au réseau tout en assurant un service de recharge optimal à leurs usagers. La possibilité de stocker l’énergie photovoltaïque produite en journée et ne pas avoir à renforcer les lignes électriques pour proposer des recharges rapides change complètement l’équation économique des projets.” souligne David Grand, responsable communication de Sirea. La PME tarnaise déploie ce type de solutions depuis bientôt 10 ans, mais a profité en 2025 d’évolutions technologiques (prédiction, apprentissage des usages), pour restructurer son offre et l’adapter aux nouvelles contraintes du marché (législation, objectifs climatiques). Cette offre évolutive illustre l’engagement de Sirea dans la transition énergétique et confirme le positionnement de cette PME de 35 salariés comme un acteur innovant du Made in France.