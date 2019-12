TroisiÃ¨me trimestre 2019 : la soliditÃ© de la reprise du marchÃ© photovoltaÃ¯que se confirme

La 32ème édition de l’Observatoire de l’énergie solaire photovoltaïque traite de l’activité des installations photovoltaïques au 3ème trimestre 2019 en France. Les représentants du think-tank France Territoire Solaire en retiennent les conclusions suivantes :

- Le volume de raccordement au 3ème trimestre 2019 s’établit autour de 280 MW*. Ce volume est en hausse par rapport au 2ème trimestre (224 MW), qui lui-même était en hausse par rapport au 1er trimestre (160 MW).

- Ce 3ème trimestre est marqué :

o par une légère reprise sur le segment « autoconsommation » (totale ou partielle), avec 6 000 installations raccordées,

o par une légère hausse du segment des installations domestiques (<9 kW), avec un volume de 23 MW,

o par une forte hausse du segment des moyennes toitures (9 à 100 kW), atteignant un volume de 61 MW, amplifiant encore plus la dynamique déjà observée,

o par une hausse du segment des grandes toitures (100 à 250 kW), atteignant un niveau de 30 MW, confirmant une bonne dynamique,

o par une légère baisse sur le segment des très grandes toitures (250 kW à 1 MW), avec un volume de 6 MW,

o par une nouvelle hausse du segment des grandes installations (1 MW et +), atteignant 158 MW ce trimestre.

- La file d’attente poursuit une forte croissance et le stock de projets dépasse les 5,3 GW au terme de ce 3ème trimestre 2019. Par rapport au trimestre précédent, la hausse des volumes ayant signé une convention de raccordement laisse augurer un bon 4ème trimestre.

« Avec 280 MW raccordés, ce troisième trimestre 2019 confirme la tendance à la hausse des volumes raccordés. Cette reprise dont nous avions déjà pu déceler les signaux faibles au trimestre précédent, peut s’expliquer par l’arrivée des projets lauréats de la deuxième vague de l’appel d’offres CRE 4, dont la date limite de raccordement était fin juillet 2019, auxquels viennent s’ajouter les retardataires des vagues précédentes. Si cette croissance s’amplifie à nouveau au prochain trimestre, l’année 2019 constituerait un bon cru et potentiellement l’amorce du changement de rythme annuel requis pour se placer sur la trajectoire prévue par la PPE qui prévoit 3 GW par an.

Toutefois, il est important de garder à l’esprit que le cycle des projets solaires est pluriannuel et que les freins actuellement subis en matière de procédures administratives et de délivrance des permis de construire impacteront les volumes de raccordement à venir, et par conséquent l’objectif annuel de 3 GW » déclare Antoine Huard, Président de France Territoire Solaire.

NB : les chiffres de cet Observatoire concernent la France continentale, ils sont légèrement différents des chiffres du CGDD, car l’Observatoire n’a pas accès aux données de raccordement et de file d’attente des entreprises locales de distribution (ELD), ces dernières n’étant pas publiées.

<a href=”http://www.observatoire-energie-photovoltaique.com/“>Plus d’infos…</a>