Trace Software annonce la disponibilitÃ© de la derniÃ¨re version des logiciels archeliosâ„¢ Pro et archeliosâ„¢ Calc

Trace Software International, expert dans l’édition de solutions numériques pour le Bâtiment et l’énergie, annonce la disponibilité des dernières versions des logiciels photovoltaïques archelios™ Pro et archelios™ Calc.

Ces logiciels, conçus pour le dimensionnement et le calcul d’installations PV, font partie de la solution archelios™ Suite qui propose aux professionnels l’offre la plus complète du marché des logiciels photovoltaïques. Étude de faisabilité et de rentabilité, simulation, calcul de l’énergie productible, dimensionnement électrique complet, la solution archelios™ Suite est destinée à tous les types d’installations photovoltaïques. Des innovations pour une conception photovoltaïque simplifiée et encore plus précise.

archelios™ Pro

Dans cette dernière version, les performances d’archelios™ Pro ont été augmentées avec des fonctionnalités qui permettent de simplifier la conception tout en améliorant la précision du dimensionnement. Pour les installations en autoconsommation, il est désormais possible d’adapter un projet par rapport à une consommation réelle annuelle basée sur des données de facturation. Le profil de consommation est exact, l’utilisateur n’a plus besoin de l’ajuster. Nouveauté également pour les installations en autoproduction avec le dimensionnement automatique de la puissance crête. archelios™ Pro prévoit directement le nombre de modules à installer pour une production attendue.

Outre la précision, les dernières évolutions apportent plus de souplesse pour une conception plus rapide. L’utilisateur dispose de fonctionnalités intuitives et automatisées qui accélèrent non seulement le dimensionnement mais qui réduisent aussi le risque d’erreurs lié à la double saisie de valeurs. Parmi les nouveautés :

• Export des longueurs de câbles vers archelios™ Calc.

• Base de données simplifiée avec un accès direct aux composants.

• Création rapide des MPPT (Maximum Power Point Tracking) dans les onduleurs.

• Possibilité d’importer directement des fichiers .ond pour les onduleurs sans ressaisie des données.

• Simplification du câblage des onduleurs, boîtes de jonction et chemins de câbles.

• Modification rapide des références modules depuis SketchUp.

archelios Calc

Avec les derniers développement d’archelios Calc, les professionnels bénéficient de plus de possibilités de personnalisation et gagnent en temps de conception grâce à un import encore plus complet des projets depuis archelios™ Pro. Le logiciel permet désormais d’importer les longueurs de câbles depuis un projet archelios™ Pro. En complétant l’import déjà existant des matériels onduleur, tracker et générateur avec les paramètres de câbles, la structure de l’installation est plus aboutie et réalisée rapidement. Lors de la phase de conception de la structure, l’utilisateur bénéficie d’une fonctionnalité de sélection multiple des câbles pour l’attribution de références fabricants. Même si les caractéristiques de base sont variées (Voc, Tk Voc, Tmax, nombre de modules dans une chaîne), la sélection multiple est possible. Le projet est réalisé plus rapidement et le risque d’erreur par répétition de saisie est considérablement réduit.

L’interface utilisateur a elle aussi été améliorée afin de permettre un meilleur repérage visuel et plus de possibilités de personnalisation. Parmi les nouveautés :

• Génération automatique de la note de calcul au format PDF.

• Edition des documents en PDF dans 4 langues.

• Insertion simplifiée des logos, ajout de titre.

• Sauvegarde des paramètres du projet.

• Design plus moderne et intuitif pour l’édition de la note de calcul.