PremiÃ¨re mondiale en Nouvelle-CalÃ©donie : ENGIE Solutions met en service le premier poste Ã©lectrique totalement vert

ENGIE Solutions, par l’intermédiaire de sa filiale EEC opérateur du réseau de distribution électrique de la Ville de Nouméa, vient de mettre en service le premier poste électrique de transformation vert au monde. Une prouesse technologique !

Ce tout nouveau poste de distribution publique d’électricité développé par Schneider Electric combine technologies verte et connectée et utilise l’isolement dans l’air pur et la coupure dans le vide pour éliminer le recours au gaz à effet de serre.

Un poste électrique révolutionnaire

Il s’inscrit totalement dans les engagements d’ENGIE Solutions d’accompagner ses clients dans le défi de la transition zéro carbone en optimisant l’usage des ressources. Cette nouvelle technologie qui distribue une énergie totalement décarbonée assure une continuité de service efficace, fiable, sécurisée et digitale au service des usagers. Ce nouveau poste de transformation distribue dorénavant de l’énergie à l’échelle d’un quartier entier de la ville de Nouméa, (630 postes de distribution) pour couvrir les besoins en énergie de toute la ville. Résolument économique, respectueux de l’environnement et précurseur de la transition zéro carbone, ce projet pilote offre un meilleur service aux clients tout en permettant d’intégrer toujours plus d’énergies vertes décentralisées.

Un territoire pionnier des réseaux intelligents

Fortement engagé dans la transition énergétique, ENGIE Solutions à travers sa filiale EEC avait déjà inauguré en novembre 2019 à Lifou en Nouvelle-Calédonie une unité de stockage et de pilotage d’énergies renouvelables. Objectif : utiliser les énergies solaires et éoliennes comme sources de production électrique en remplacement des moteurs fonctionnant au gasoil de la centrale thermique. Cette unité de stockage est reliée au smart grid local, système innovant de management de l’énergie, permettant de gérer de manière efficace l’intermittence des énergies renouvelables et d’améliorer le bien-être des usagers. Fondamentale, la connectivité des équipements permet d’anticiper leur maintenance tout en gagnant en efficacité, c’est-à-dire en qualité de service au client final. Pour confirmer cette marche vers un avenir décarboné fondé sur des réseaux intelligents, c’est une nouvelle avancée d’ampleur mondiale que vient de réaliser ENGIE Solutions en Nouvelle-Calédonie avec ce poste électrique totalement vert.