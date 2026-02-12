TroisiÃ¨me Programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie : quelle stratÃ©gie pour la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique de la France ?

Le Gouvernement publie le vendredi 13 fÃ©vrier 2026 la troisiÃ¨me Programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie (PPE3) qui fixe la stratÃ©gie Ã©nergÃ©tique de la France pour la pÃ©riode 2026-2035 et trace la trajectoire vers la neutralitÃ© carbone Ã lâ€™horizon 2050. Face Ã lâ€™urgence climatique et aux impÃ©ratifs de souverainetÃ©, la PPE3 repose sur trois prioritÃ©s : la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, la neutralitÃ© carbone et la compÃ©titivitÃ© des prix.

La PPE3 est le fruit dâ€™un long travail de concertation amorcÃ© en 2022 avec les parlementaires, les filiÃ¨res et les Ã©lus locaux. Elle sâ€™appuie sur les dÃ©bats parlementaires du printemps 2025, ainsi que sur les derniers scÃ©narios prospectifs publiÃ©s par RTE en dÃ©cembre 2025. Les orientations retenues prennent en compte la rÃ©alitÃ© de la consommation Ã©lectrique observÃ©e ces derniÃ¨res annÃ©es, ainsi que notre ambition forte dâ€™Ã©lectrification des usages Ã lâ€™horizon 2030-2035. AlignÃ©e sur la StratÃ©gie Nationale Bas Carbone, sur les engagements europÃ©ens et lâ€™Accord de Paris, la PPE3 constitue un plan ambitieux, rÃ©aliste et adaptable pour bÃ¢tir un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique souverain, dÃ©carbonÃ© et compÃ©titif.

La PPE3 fixe ainsi un cap clair : porter la production Ã©lectrique dÃ©carbonÃ©e entre 650 et 693 TWh en 2035, contre 458 TWh en 2023, tout en rÃ©duisant la consommation dâ€™Ã©nergies fossiles Ã environ 330 TWh en 2035, contre 900 TWh en 2023. Cette trajectoire permettra dâ€™inverser la structure de la consommation Ã©nergÃ©tique du pays, avec 60 % dâ€™Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e dÃ¨s 2030 et 70 % en 2035. La rÃ©ussite de cette trajectoire repose Ã©galement sur une Ã©lectrification massive des usages, avec une demande estimÃ©e Ã 618 TWh en 2035. Un plan national dâ€™Ã©lectrification sera lancÃ© dÃ¨s fÃ©vrier 2026 afin dâ€™accompagner lâ€™industrie, le bÃ¢timent, les mobilitÃ©s et le numÃ©rique.

La stratÃ©gie repose sur un mix Ã©nergÃ©tique Ã©quilibrÃ© associant nuclÃ©aire et Ã©nergies renouvelables :

â€¢ La relance du nuclÃ©aire : la construction de six EPR2 pour de premiÃ¨res mises en service dÃ¨s 2038, une option pour huit EPR2 supplÃ©mentaires, la consolidation et la prolongation des 57 rÃ©acteurs existants et une optimisation du parc visant une production de 380 TWh dÃ¨s 2030.

â€¢ La rÃ©forme de lâ€™hydroÃ©lectricitÃ© : La relance des investissements dâ€™une filiÃ¨re souveraine. Lâ€™hydroÃ©lectricitÃ© est renforcÃ©e avec une augmentation de 2,8 GW des capacitÃ©s de barrages (soit +11%) dont 640 MW supplÃ©mentaires sur les concessions existantes. Parler des STEP

â€¢ Lâ€™accÃ©lÃ©ration sur lâ€™Ã©olien en mer : la PPE3 poursuit le dÃ©veloppement de lâ€™Ã©olien en mer en prenant en compte les rÃ©alitÃ©s industrielles de la filiÃ¨re et les besoins dâ€™infrastructures et de raccordement. Lâ€™objectif initial de 15 GW est fixÃ© pour 2035 afin de prendre en compte la rÃ©alitÃ© industrielle des projets et de maximiser les retombÃ©es industrielles.

â€¢ La poursuite raisonnÃ©e et rÃ©aliste du dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques terrestres :

- Les objectifs dâ€™installations des Ã©nergies renouvelables Ã©lectriques ont Ã©tÃ© ajustÃ©s pour tenir compte des dÃ©bats parlementaires et de lâ€™Ã©volution de la consommation Ã©lectrique sur les derniÃ¨res annÃ©es telle que dÃ©crit par les scÃ©nario de RTE. Ainsi la PPE fixe une Ã©volution raisonnÃ©e du photovoltaÃ¯que, avec une cible de 48 GW en 2030 et 55-80 GW en 2035, contre prÃ¨s de 30 GW en 2025.

- Concernant lâ€™Ã©olien terrestre, le Gouvernement privilÃ©giera la remotorisation de parcs existants pour augmenter leur puissance et rÃ©duire lâ€™impact paysager, avec une cible de 31 GW en 2030, 35-40 GW en 2035, contre environ 24 GW en 2025.

â€¢ La poursuite du dÃ©veloppement des Ã©nergies bas carbone non Ã©lectriques : certains usages nÃ©cessitent des combustibles aujourdâ€™hui carbonÃ©s tels que le pÃ©trole et le gaz. A travers la PPE3, le Gouvernement promeut le recours Ã des substituts dÃ©carbonÃ©s tels que la chaleur et le froid renouvelables, le biomÃ©thane, lâ€™hydrogÃ¨ne, les biocarburants. La chaleur renouvelable et de rÃ©cupÃ©ration passera de 172 TWh en 2023 Ã 328-421 TWh en 2035 ; le biomÃ©thane de 9 TWh Ã 47-82 TWh ; les biocarburants de 38 TWh Ã 70-90 TWh et lâ€™hydrogÃ¨ne jusquâ€™Ã 8 GW.

Pour garantir lâ€™adaptation continue de la trajectoire aux besoins rÃ©els du pays, la PPE3 intÃ¨gre pour la premiÃ¨re fois une clause de revoyure en 2027.

Le Gouvernement sâ€™engage Ã©galement Ã reprendre les discussions sur les programmations spÃ©cifiques mises en Å“uvre pour les zones non interconnectÃ©es, notamment la Corse et les territoires ultramarins, afin de garantir la sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement, lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique et la dÃ©carbonation via le dÃ©veloppement des Energies renouvelables sur des territoires encore trÃ¨s dÃ©pendants de lâ€™importation dâ€™Ã©nergies fossiles. Le Gouvernement sera par ailleurs attentif aux mÃ©canismes de flexibilitÃ© et au renforcement de la rÃ©silience du rÃ©seau, dans le cadre de la mise en Å“uvre de la programmation et du plan dâ€™Ã©lectrification des usages.

La mise en Å“uvre de la PPE3 gÃ©nÃ©rera plus de 120 000 emplois supplÃ©mentaires Ã horizon 2030, notamment dans le nuclÃ©aire, le photovoltaÃ¯que et lâ€™Ã©olien en mer. Elle contribuera Ã©galement Ã rÃ©duire la dÃ©pendance aux importations dâ€™Ã©nergies fossiles, qui reprÃ©sentent aujourdâ€™hui prÃ¨s de 60 milliards dâ€™euros par an. La trajectoire retenue garantit enfin une maÃ®trise des finances publiques, avec une rÃ©duction progressive de la dÃ©pense budgÃ©taire consacrÃ©e au soutien aux Ã©nergies renouvelables, conduisant Ã rÃ©duction de moitiÃ© Ã horizon 2040.