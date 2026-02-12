PPE 3 : le solaire photovoltaÃ¯que tire son Ã©pingle du jeu, le solaire thermique nâ€™est pas oubliÃ©

AprÃ¨s trois ans dâ€™attente, la PPE 3 a Ã©tÃ© dÃ©voilÃ©e jeudi 12 fÃ©vrier par le premier ministre SÃ©bastien Lecornu en visite dans une centrale hydroÃ©lectrique du Jura. Cette troisiÃ¨me Programmation Pluriannuelle de l’Ã‰nergie (PPE3) vise Ã accroÃ®tre la production d’Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e et Ã assurer la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique du pays d’ici 2035. Elle sera publiÃ©e sous forme de dÃ©cret vendredi 13 fÃ©vrier au journal officiel.

Alors que la menace dâ€™un moratoire planait sur les EnR, un constat sâ€™imposeÂ : le photovoltaÃ¯que sâ€™en sort plutÃ´t bien avec une trajectoire assez ambitieuse alignÃ©e sur le scÃ©nario R3 de RTE. Lâ€™objectif 2030 de RTE affichait une puissance de 47 GW, la PPE lâ€™Ã©talonne Ã 48 GW, contre un peu plus de 31 GW en 2025. Pour 2035, la PPE Ã©value une fourchette entre 55 et 80 GW, soit comprise entre le scÃ©nario R2 et R3,5. Ces cibles devraient permettre de rassurer les acteurs de la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que et dâ€™apporter la visibilitÃ© demandÃ©e par les investisseurs. A horizon 2030, la mise en Å“uvre de la PPE3 en matiÃ¨re de photovoltaÃ¯que devrait conduire Ã la crÃ©ation de plus de 38Â 000 emplois dans la filiÃ¨re (18Â 920 en 2022 et 56Â 760 attendus en 2030).

Afin de valoriser son Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e, le Gouvernement lance par ailleurs Â un plan dâ€™Ã©lectrification des usages. Des groupes de travail seront organisÃ©s dÃ¨s fÃ©vrier 2026 avec lâ€™ensemble des parties prenantes, permettant dâ€™aboutir au printemps Ã des propositions concrÃ¨tes dans les secteurs de lâ€™industrie et lâ€™artisanat, du numÃ©rique, du bÃ¢timent et des mobilitÃ©s.

Le solaire thermique nâ€™est pas oubliÃ©. La PPE envisage une accÃ©lÃ©ration de la dynamique de la filiÃ¨re, pour atteindre 10 TWh de production en 2035 (contre 1,5 TWh en 2022). En termes dâ€™emplois, 11Â 320 sont attendus en 2030 contre seulement 2830 en 2022. Lâ€™ambition existe autour de la chaleur renouvelable.

Il est Ã noter quâ€™afin de permettre un ajustement fin de lâ€™offre Ã la demande Ã©nergÃ©tique, la PPE prÃ©voit, pour la premiÃ¨re fois, une clause de revoyure en 2027, permettant dâ€™ajuster la trajectoire selon les besoins effectifs en Ã©nergie. Du sur mesure en sommeÂ !