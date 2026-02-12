Publication PPE3 : dÃ©cryptage de lâ€™augmentation programmÃ©e des EnR dans la consommation Ã©nergÃ©tique franÃ§aise avec AndrÃ© Joffre, Qualitâ€™EnR

La signature par le Premier ministre de la troisiÃ¨me Programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie (PPE3), qui fixe la feuille de route Ã©nergÃ©tique de la France pour les dix prochaines annÃ©es, ouvre une nouvelle phase structurante pour la transition Ã©nergÃ©tique.

Cette troisiÃ¨me PPE sâ€™accompagne dâ€™objectifs ambitieux qui tablent sur une augmentation significative de la contribution des Ã©nergies renouvelables en portant Ã 60 % la part d’Ã©nergies dÃ©carbonÃ©es dans la consommation franÃ§aise d’ici 2030 et plus encore Ã Ã©chÃ©ance 2035. Â« Il sâ€™agit purement et simplement de renverser la table par rapport Ã 2024 annÃ©e durant laquelle les Ã©nergies fossiles comme le pÃ©trole et le gaz reprÃ©sentent 60 % de la consommation Ã©nergÃ©tique du pays et ont coÃ»tÃ© 64 milliards d’euros d’importations Ã la France Â», indique AndrÃ© Joffre, PrÃ©sident de Qualitâ€™EnR, organisme de qualification de rÃ©fÃ©rence pour les professionnels de lâ€™Ã©lectricitÃ©, du chauffage et de la production dâ€™eau chaude dans le bÃ¢timent.

Une PPE3 accompagnÃ©e dâ€™un plan dÃ©diÃ© Ã lâ€™Ã©lectrification des usages

Pour Qualitâ€™EnR et plus encore pour la filiÃ¨re des installateurs RGE lâ€™impact de cette PPE3 est dâ€™autant plus fort quâ€™elle sâ€™accompagne dâ€™un renforcement de lâ€™Ã©lectrification des usages Ã travers un plan consacrÃ© Ã la mobilitÃ©, au bÃ¢timent et Ã lâ€™industrie. Â« AprÃ¨s une annÃ©e 2025 compliquÃ©e, marquÃ©e par les perspectives dâ€™un moratoire sur le photovoltaÃ¯que, le financement Ã gÃ©omÃ©trie variable des dispositifs RGE, Qualitâ€™EnR se fÃ©licite que cette PPE3 soit connectÃ©e avec ambition aux enjeux concrets des filiÃ¨res du bÃ¢timent et de la mobilitÃ© Â», poursuit AndrÃ© Joffre.

Une PPE3 qui joue la carte du mix-Ã©nergÃ©tique

Autre intÃ©rÃªt de cette PPE3, elle intÃ¨gre de nombreuses technologies durables comme les pompes Ã chaleur, le solaire thermique, la biomasse afin dâ€™atteindre les objectifs fixÃ©s de dÃ©carbonation 2030 puis 2035. Â« Quasiment toutes les qualifications RGE dÃ©diÃ©es Ã la production dâ€™Ã©lectricitÃ©, de chaleur et dâ€™eau chaude portÃ©es par Qualitâ€™EnR sont couvertes par cette PPE3 qui joue autant que possible la carte du mix-Ã©nergÃ©tique pour atteindre ses objectifs Â», insiste AndrÃ© Joffre. Â« La mise en Å“uvre de cette PPE ambitieuse implique la mobilisation renforcÃ©e de lâ€™ensemble de nos 18 500 professionnels qualifiÃ©s, acteurs clÃ©s de la rÃ©ussite opÃ©rationnelle de la PPE dans le bÃ¢timent et en faveur de la mobilitÃ© Â», souligne-t-il. Â« Câ€™est Ã©galement une opportunitÃ© majeure pour les entreprises : en sâ€™appuyant sur des qualifications RGE reconnues, elles pourront conjuguer dÃ©veloppement Ã©conomique, crÃ©ation de valeur et contribution concrÃ¨te Ã la construction dâ€™une sociÃ©tÃ© bas carbone. La filiÃ¨re peut se mettre en mouvement avec confiance Â», conclut-t-il. Du cÃ´tÃ© de la production dâ€™Ã©lectricitÃ©, le solaire photovoltaÃ¯que est appelÃ© Ã jouer un rÃ´le central, dÃ©sormais complÃ©tÃ© par les dispositifs de stockage, indispensables pour optimiser la performance des systÃ¨mes dâ€™autoconsommation.