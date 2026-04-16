TroisiÃ¨me Ã©dition du Bordeaux Solar Summit : le rendez-vous des acteurs du solaire

Au cÅ“ur de la Nouvelle-Aquitaine, locomotive agricole et premiÃ¨re rÃ©gion franÃ§aise en matiÃ¨re de production photovoltaÃ¯que, POwR Earth Foundation et La Tribune organisent la 3Ã¨me Ã©dition du Bordeaux Solar Summit le jeudi 21 mai prochain. Cette journÃ©e rÃ©unira les acteurs clÃ©s de la filiÃ¨re solaire pour dÃ©battre des grands enjeux techniques, rÃ©glementaires et territoriaux qui faÃ§onnent son avenir. Une journÃ©e au cÅ“ur des enjeux du solaire entre keynotes & dÃ©batsÂ !

Le Bordeaux Solar Summit met en avant, en cette annÃ©e 2026, une thÃ©matique dâ€™actualitÃ©Â :Â Â«Â Solaire : quelles perspectives pour une filiÃ¨re sous pression ?Â Â» La programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie fixe dÃ©sormais un cap clair avec un objectif de 48 GW installÃ©s dâ€™ici 2030. Si cette trajectoire Ã©carte le scÃ©nario dâ€™un moratoire, elle ne met pas fin aux turbulences Ã©conomiques, industrielles et politiques qui impactent la filiÃ¨re.

AprÃ¨s un record historique de 6 GW de capacitÃ©s photovoltaÃ¯ques raccordÃ©es en 2025, plusieurs questions clÃ©s se posent : Quelles perspectives pour lâ€™activitÃ© et lâ€™emploi ? OÃ¹ en est rÃ©ellement lâ€™ambition de panneaux solaires made in France ? Quels enseignements tirer des tensions rÃ©centes en Europe ? Autant de sujets qui seront au cÅ“ur des Ã©changes pour dÃ©crypter les grandes tendances et confronter les points de vue.

Au programme de la matinÃ©eÂ ! La PPE enfin publiÃ©e : quels impacts pour la filiÃ¨re ? / Pour ou contre : faut-il continuer Ã subventionner le solaire quoi quâ€™il en coÃ»te ? / Dialogue â€“ un an aprÃ¨s : les leÃ§ons du blackout Ã©lectrique en Espagne et au PortugalÂ / Ã‰lectrification des usages : comment Ã§a marche ? / Pourquoi Ã§a coince ? / Les parcs solaires, des actifs financiers comme les autres ? / Panneaux solaires : le “made in France” Ã tout prix ?

Au programme de lâ€™aprÃ¨s-midi, les tables rondes PowR Earth Foundation 14h00 : Les nouveaux modÃ¨les dâ€™affaires associÃ©s Ã lâ€™utilisation des batteries/ Les nouveaux modÃ¨les dâ€™affaires associÃ©s Ã lâ€™utilisation des batteries en milieu rÃ©sidentiel / Lâ€™ACC, nouveau mode de valorisation des kWh photovoltaÃ¯ques â€“ retours dâ€™expÃ©rience et Â« success stories Â».

Le Bordeaux Solar Summit sâ€™impose comme un rendez-vous incontournable pour lâ€™ensemble des acteurs du solaire, offrant un espace unique de dialogue, dâ€™analyse et de projection sur lâ€™avenir de la filiÃ¨re.