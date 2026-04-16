Les Ã©nergies renouvelables reprÃ©sentent prÃ¨s de 428 000 emplois directs et indirects en France en 2024, le solaire Ã  la 2Ã¨me place

AprÃ¨s un premier volet consacrÃ© aux retombÃ©es fiscales des Ã©nergies renouvelablesdÂ dans les territoires, le Syndicat des Ã©nergies renouvelables (SER), UTOPIES et Colombus Consulting dÃ©voilent le second volet deÂ lâ€™Ã©tude consacrÃ©e aux retombÃ©es Ã©conomiques des Ã©nergies renouvelables (EnR).Â BasÃ©e sur les donnÃ©es de 2024, cette analyse confirme le poids majeur des filiÃ¨res EnR sur lâ€™emploi enÂ France, en prenant en compte leurs effets directs, indirects et induits.

En France, les filiÃ¨res des Ã©nergies renouvelables ont impact majeur sur lâ€™emploi. Elles reprÃ©sententÂ 427 732 emplois directs et indirects, rÃ©partis commeÂ suit :

248 785 emplois directs

178 947 emplois indirects

Ces emplois correspondent Ã lâ€™ensemble des activitÃ©s de production, dâ€™installation, de maintenance et de sous-traitance liÃ©es au dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables sur le territoire. Lâ€™Ã©tude souligne Ã©galement le rÃ´le important des TPE/PME, qui reprÃ©sentent une part significative des emplois directs (47 %).

Des emplois ancrÃ©s dans les territoires

PrÃ¨s de 40 % des emplois directs et indirects sont considÃ©rÃ©s comme non dÃ©localisables, car fortement liÃ©s aux territoires dâ€™implantation des infrastructures.Les secteurs les plus concernÃ©s sont notamment le bÃ¢timent et les travaux publics, mobilisÃ©s pour la construction des installations et les secteurs des services spÃ©cialisÃ©s, scientifiques et techniques, et du commerce, soutenus par les effets Ã©conomiques indirects des filiÃ¨res. Lâ€™Ã©tude met en Ã©vidence une rÃ©partition gÃ©ographique diffuse des emplois sur lâ€™ensemble du territoireÂ mÃ©tropolitain, reflÃ©tant lâ€™ancrage local des filiÃ¨res des Ã©nergies renouvelables.

Une dynamique portÃ©e par les principales filiÃ¨res Ã©nergÃ©tiques, le solaire en deuxiÃ¨me position

Sâ€™agissant des 250 000 emplois directs, on observe que ces emplois sontÂ proches des projets avec une rÃ©partition trÃ¨s diffÃ©rente selon les rÃ©gionsÂ et les filiÃ¨res qui sâ€™y dÃ©veloppent. Avec 44 392 emplois directs, le solaire occupe la troisiÃ¨me place derriÃ¨re lâ€™aÃ©rothermie (72 021 emplois directs) et le chauffage au bois domestique (48 675 emplois directs). Si lâ€™on tient des emplois directs et indirects, le solaire monte sur la deuxiÃ¨me marche du podium avec 138Â 557 professionnels. Le solaire reprÃ©sente un formidable pourvoyeur dâ€™emplois en France avec une prÃ©sence plus marquÃ©e au Sud de la Loire. Comme une Ã©videnceÂ ! Mais il nâ€™en est pas moins vrai que le solaire a su Ã©galement se faire une place de choix au Nord de la Loire avec plus de 3Â 000 emplois en Pays de la Loire ou en Alsace.

Des effets Ã©conomiques complÃ©mentairesÂ : emplois induits et catalytiques

Au-delÃ des emplois directs et indirects, deux catÃ©gories supplÃ©mentaires permettent de mesurer lâ€™impact des filiÃ¨res des Ã©nergies renouvelables. Les emplois induits, liÃ©s Ã la consommation des mÃ©nages et aux dÃ©penses publiques, portent le total des emplois gÃ©nÃ©rÃ©s en France par les Ã©nergies renouvelables Ã plus de 775 000 emplois. Ã€ ce titre, on estime quâ€™un emploi direct gÃ©nÃ¨re en moyenne deux emplois indirects ou induits. Les emplois liÃ©s Ã la consommation des mÃ©nages suivent une gÃ©ographie similaire Ã celle des emplois directsÂ et indirects, diffuse sur lâ€™ensemble du territoire. Ceux liÃ©s aux dÃ©penses publiques reflÃ¨tent, quant Ã eux, leÂ rÃ´le de la puissance publique dans lâ€™Ã©conomie nationale, en cohÃ©rence avec les enseignements de lâ€™Ã©tude surÂ la fiscalitÃ© rÃ©alisÃ©e par Colombus Consulting. Les emplois catalytiques, enfin, traduisent des effets dâ€™attractivitÃ© territoriale liÃ©s Ã la concentration desÂ activitÃ©s Ã©conomiques autour des filiÃ¨res renouvelables. La proximitÃ© entre entreprises gÃ©nÃ¨re des gainsÂ dâ€™efficacitÃ©, favorise le dÃ©veloppement de services et soutient lâ€™implantation de nouvelles activitÃ©s, ce qui seÂ traduit par environ 130 000 emplois supplÃ©mentaires.

www.syndicat-energies-renouvelables.fr/wp-content/uploads/2026/04/SER_Etude-emplois-EnR-16042026.pdf