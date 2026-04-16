REDEN et Circle Energy signent un accord de co-dÃ©veloppement BESS en Espagne

Producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©lectricitÃ©, REDEN poursuit son dÃ©veloppement en Espagne et accÃ©lÃ¨re le dÃ©ploiement de projets de stockage dâ€™Ã©nergie. Lâ€™objectif est de renforcer sa prÃ©sence sur lâ€™ensemble de la chaÃ®ne de valeur, de contribuer aux ambitions du gouvernement espagnol en matiÃ¨re de BESS (Battery Energy Storage Systems) et dâ€™accompagner la transition Ã©nergÃ©tique. Ce partenariat en co-dÃ©veloppement est une premiÃ¨re pour REDEN outre-PyrÃ©nÃ©esÂ !

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REDEN vient de conclure un accord de co-dÃ©veloppement (Joint Development Agreement â€“ JDA) avec Circle Energy en Espagne. Au cours des prochaines annÃ©es, les deux partenaires prÃ©voient de co-dÃ©velopper jusquâ€™Ã 200 MW de projets de stockage dâ€™Ã©nergie par batteries autonomes (stand-alone BESS) Ã lâ€™Ã©chelle industrielle. Il sâ€™agit du premier partenariat de co-dÃ©veloppement de REDEN dans le stockage par batteries en Espagne. Cet accord sâ€™inscrit pleinement dans lâ€™ambition du Groupe de structurer durablement son dÃ©ploiement sur un marchÃ© prioritaire et de faire du stockage un pilier de la transition Ã©nergÃ©tique en Europe.

Â«Â Ensemble, nous apporterons au systÃ¨me Ã©lectrique espagnol des actifs de stockage bancablesÂ Â»

Circle Energy dispose dâ€™une solide expÃ©rience dans le dÃ©veloppement de projets dâ€™Ã©nergies renouvelables et de stockage. FondÃ©e par des dirigeants issus de Vector Renewables, la sociÃ©tÃ© sâ€™appuie Ã©galement sur des entitÃ©s affiliÃ©es spÃ©cialisÃ©es dans la gestion et le trading de lâ€™Ã©nergie. Elle combine une couverture nationale, un portefeuille de projets supÃ©rieur Ã 3 GW (incluant des hybridations avec des systÃ¨mes de stockage), des rÃ©fÃ©rences auprÃ¨s dâ€™investisseurs internationaux, ainsi quâ€™une politique de durabilitÃ© alignÃ©e avec les standards de REDEN. Â«â€¯Ce partenariat avec REDEN est une Ã©tape naturelle pour Circle Energy. Nous partageons la mÃªme exigence en matiÃ¨re de qualitÃ© de dÃ©veloppement des projets, de gouvernance robuste et dâ€™engagement en faveur dâ€™une dÃ©marche RSE responsable. Ensemble, nous apporterons au systÃ¨me Ã©lectrique espagnol des actifs de stockage bancables, contribuant Ã la flexibilitÃ© du rÃ©seau, Ã lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables et Ã la crÃ©ation de valeur localeâ€¯Â», dÃ©clare Vicente PayÃ¡, Partner chez Circle Energy.

Un marchÃ© stratÃ©gique et une activitÃ© clÃ© pour REDEN

Lâ€™Espagne constitue un marchÃ© cÅ“ur pour REDEN. Le Groupe y accÃ©lÃ¨re le dÃ©ploiement du stockage en complÃ©ment de ses projets photovoltaÃ¯ques afin de rÃ©pondre aux besoins croissants de flexibilitÃ© du systÃ¨me Ã©lectrique et de faciliter lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables. Ce partenariat sâ€™inscrit dans la stratÃ©gie europÃ©enne de REDEN en matiÃ¨re de stockage, sâ€™appuyant sur son expÃ©rience du co-dÃ©veloppement et sur son modÃ¨le de gouvernance.

Par ailleurs, le gouvernement espagnol soutient activement le dÃ©ploiement des systÃ¨mes de stockage, avec un objectif de 12,5 GW de capacitÃ© installÃ©e dâ€™ici 2030. Le marchÃ© attend dÃ©sormais la mise en place, cette annÃ©e, de mÃ©canismes de rÃ©munÃ©ration de la capacitÃ© ainsi que lâ€™approbation dâ€™un cadre rÃ©glementaire pour la Â«â€¯demande flexibleâ€¯Â». Ce dispositif permettrait aux projets de stockage par batteries dâ€™obtenir des autorisations de soutirage sur le rÃ©seau Ã certaines heures, en fonction dâ€™Ã©tudes de capacitÃ©, afin de fournir des services de flexibilitÃ© tout en soutenant lâ€™intÃ©gration des Ã©nergies renouvelables.

Un dÃ©veloppement responsable Ã impact positif

REDEN et Circle Energy partagent un engagement commun en faveur dâ€™un dÃ©veloppement responsable, reposant sur des standards Ã©levÃ©s de conformitÃ©, un dialogue transparent avec les parties prenantes locales et un impact social et environnemental positif â€“ quâ€™il sâ€™agisse de biodiversitÃ©, dâ€™usage des sols, de crÃ©ation dâ€™emplois ou de retombÃ©es Ã©conomiques locales. Cette approche est pleinement alignÃ©e avec les engagements RSE et les valeurs de REDEN sur lâ€™ensemble de ses marchÃ©s. Â«â€¯Les partenariats de long terme et le co-dÃ©veloppement sont au cÅ“ur de notre modÃ¨le de croissance en Espagne. Lâ€™expertise locale et les valeurs de Circle Energy complÃ¨tent parfaitement le modÃ¨le intÃ©grÃ© de REDEN. Cette collaboration nous permettra dâ€™accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement dâ€™un portefeuille de projets de stockage de haute qualitÃ©, contribuant Ã la rÃ©silience du rÃ©seau, Ã la durabilitÃ© des territoires et Ã un mix Ã©nergÃ©tique bas carboneâ€¯Â» conclut InÃªs Bernardo, Country Manager de REDEN Solar Iberia.