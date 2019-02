Trois questions Ã  Robert Gruijters, directeur marketing Enphase rÃ©gion EMEA

Spécialiste mondial des micro-onduleurs, Enphase veut accentuer sa présence sur le marché français. Dans le même temps, la marque se réorganise sur le plan mondial avec l’implantation d’une nouvelle usine au Mexique, et ce afin d’assurer son plan de charge et satisfaire une demande dynamique. Explications !

Plein Soleil : Que représente pour vous le marché français ?

Robert Gruijters : La France a été l’un de nos tous premiers marchés en Europe. Nous sommes présents en France depuis sept ans. Le marché français est là, il se situe dans le Top 4 européen avec l’Allemagne, l’Italie et le Royaume Uni. Nous disposons d’un très bon réseau d’installateurs qui représente un gros soutien pour notre activité. Nos micro-onduleurs performent bien sur le marché de l’autoconsommation en résidentiel. Notre offre de batteries AC de 1,2kWh simple à installer et modulaire assure un complément pertinent qui fait de nombreux adeptes. Notre challenge est de faire encore progresser ce marché français.

PS : L’été dernier vous avez sorti le IQ7+ avec quels résultats ?

RG : Avec le IQ7+, nous avons mis en place un nouveau système de câblage pour toujours plus d’efficacité et de fiabilité. Cela nous a permis de mettre en place une garantie de 20 ans sur le micro onduleur, une garantie parmi les plus hautes du marché. Alors c’est certain, nous ne sommes pas les moins chers mais nous sommes une marque Premium, un peu la BMW du marché.

PS : Comment se situe Enphase sur le marché mondial ?

RG : Nous sommes leader sur le secteur du micro onduleur dans le résidentiel avec 65% de parts de marché. Nous devons garder le cap. Mais pour l’heure, nous avons du mal à satisfaire une demande très dynamique. Nous devons gérer une situation tendue sur le marché domestique aux USA alimenté par notre usine en Chine avec les difficultés inhérentes aux échanges internationaux. Nous travaillons sur le problème. Nous allons augmenter nos capacités de production avec l’installation d’une nouvelle usine à Mexico opérationnelle dès le mois d’avril et qui sera plutôt dédié au marché domestique américain. Nous attendons une montée en régime pour le troisième trimestre 2019. L’usine chinoise sera davantage consacrée aux marchés Asie-Pacifique et européens dont la France bien sûr.

