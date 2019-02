PrÃ©dictions pour lâ€™industrie PV en 2019 par IHS Markit

L’organisme IHS Markit a pris sa boule cristal et s’est mué en madame soleil pour lire l’avenir de l’industrie PV pour cette année 2019. Huit tendances devraient définir le marché cette année. Détails.

1/Les installations PV mondiales retrouveront une croissance à deux chiffres avec des volumes record à installer au quatrième trimestre 2019

Cette année sera la première année depuis 2011 où les installations photovoltaïques (PV) annuelles croîtront dans les six régions du monde. Europe, Moyen-Orient, Amérique du Nord, Amérique du Nord et Amérique centrale, Afrique et Asie-Pacifique contribueront toutes à une croissance de 18% du marché en 2019.

2/La demande photovoltaïque européenne reviendra aux niveaux de 2012 alors que les PPA des entreprises joueront un rôle clé croissant

L’Europe continuera à récupérer du terrain sur le marché photovoltaïque en 2019. En fait, 18 GW seront installés dans tout le continent, une puissance qui n’a pas été réalisée depuis 2012. L’économie attrayante du photovoltaïque contribue à redynamiser les marchés, aidée en cela par les opportunités croissantes de signatures de Power Purchase Agreement (PPA), ces accords privés d’achat d’électricité entre entreprises.

3/La modernisation et le repowering des installations PV gagneront en importance à mesure du vieillissement de la base installée en Europe

Au début de 2019, plus de 40 GW de systèmes photovoltaïques de plus de 100 kilowatts en Europe (kW) avaient plus de six ans. Les coûts de la technologie ont considérablement diminué depuis que les installations ont été achevées, de sorte que la question de savoir comment les anciennes installations PV peuvent être modernisées. Avec l’amélioration des rendements, le retour sur investissement devient de plus en plus attrayant.

4/Les décisions politiques de la Chine continueront à définir la dynamique mondiale et orientent son marché domestique vers des projets de parité réseau

La Chine représente environ 65% de la production de modules PV et 41 pour cent des installations mondiales en 2018. Le pays dicte clairement l’offre et la demande et dicte les grands équilibres de l’industrie. Cette tendance sera plus prononcée que jamais en 2019. L’industrie attend la confirmation des changements politiques prévus.

5/Plus de 500 mégawattheures (MWh) de batteries seront déployés dans des centrales solaires en utilities en Amérique du Nord

La combinaison des énergies renouvelables intermittentes et des batteries est depuis longtemps considérée comme un élément clé pour fournir une alimentation propre, adaptable et évolutive. En 2019, les premiers volumes significatifs de ces systèmes seront installés, l’action étant centrée sur l’Amérique du Nord.

6/La diversification des fournisseurs d’onduleurs photovoltaïques se poursuivra en pleine lutte contre la stagnation des revenus

Les fournisseurs d’onduleurs photovoltaïques poursuivront leur expansion dans un large éventail d’industries adjacentes alors que la pression sur les prix et la concurrence intense persistent.

7/La course au module photovoltaïque de 400 Watt (W) s’amplifiera tant il es vrai qu’un rendement élevé des produits permet de gagner des parts de marché L’énergie solaire photovoltaïque est devenue une source d’énergie très compétitive, le prix moyen d’un module solaire ayant chuté de plus de 80% au cours de la dernière décennie. Cependant, ces améliorations de coûts ont été combinées à des améliorations constantes de l’efficacité des cellules et des modules qui ont augmenté d’environ 25% au cours de la même période.

8/ Il y aura 11 millions de nouvelles connexions à l’Internet de l’Energie à partir de systèmes solaires en 2019

La numérisation du réseau reste une mégatendance pour le secteur de l’énergie, et dans l’industrie du solaire. IHS Markit prévoit une moyenne de 30 000 nouveaux onduleurs PV connectés expédiés chaque jour en 2019, ce qui représente environ 11 millions de clients par an.

Plus d’infos…