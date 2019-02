Apex Energies lance sa filiale ORA dÃ©diÃ©e aux Ã©conomies d’Ã©nergie

Apex Energies communique aujourd’hui sur l’existence de sa filiale ORA. Son métier est de proposer des solutions clés en main d’autoconsommation et des services d’efficacité énergétique pour les grands consommateurs d’énergie. « Le projet de cette filiale s’est construit depuis 2015 avec les premiers AO CRE Autoconsommation. Avec cette nouvelle entité, Apex Energies a pour objectif de diversifier son activité de producteur indépendant d’énergie verte, tout en restant sur son cœur de métier l’énergie solaire » annonce Pascal Marguet Président d’Apex Energies. Cette filiale d’Apex Energies n’a pas pour vocation d’accompagner uniquement sur l’autoconsommation, comme la plupart des développeurs photovoltaïques aujourd’hui, mais aussi de répondre à l’ensemble des problématiques énergétiques des grands consommateurs d ‘énergie tels que les industriels, les GMS, les entreprises du tertiaire, les bailleurs sociaux…

Aller plus loin dans les solutions d’économies d’énergie

A ce jour, ORA est un des pionniers de l’autoconsommation via le groupe Apex Energies en étant lauréat de près de 10 MWc de projets en autoconsommation avec plusieurs centrales déjà en exploitation. En 2018, les premières prestations d’efficacité énergétiques ont été réalisées sur tout le territoire français tels que la renégociation de contrats de fourniture d’électricité et de gaz, mais aussi la valorisation des certificats d’économies d’énergie. L’objectif pour cette année est d’aller plus loin en réalisant et en finançant des solutions d’économies d’énergie, type relamping, isolation, récupération de chaleur… Pour se faire, depuis 2018, ORA a construit une offre de valorisation des CEE en tant que mandataire auprès de plusieurs obligés et a constitué un back office pour assurer le traitement complet des dossiers jusqu’au paiement des primes.

Pour sa première année, ORA réalise un chiffre d’affaires de près de 2 M€ et ambitionne d’atteindre un CA de 15M€ d’ici 2021. L’entreprise est composée d’une équipe de 10 personnes en majorité basée à Montpellier dans les locaux d’Apex Energies. Dans un souci de proximité et d’accompagnement de nos clients sur l’ensemble du territoire, certains collaborateurs sont localisés en PACA et Loire-Atlantique.

Les économies d’énergie ouvrent les portes à l’autoconsommation solaire

« Le développement de la filiale ORA a pris une tournure surprenante depuis sa création. Nous pensions accompagner systématiquement nos clients sur des installations en autoconsommation, mais très vite le marché en a décidé autrement. Finalement aujourd’hui, ce sont sur les économies d’énergie et leur financement qui nous ouvrent des portes vers des projets solaires en autoconsommation. La tendance est plus au financement des économies d’énergie grâce au cours du CEE très élevé depuis septembre 2018, qui motivent les grands consommateurs d’énergie à réduire leur consommation d’électricité et de gaz. Dans ce cadre, nous avons créé des partenariats avec des acteurs de la filière d’efficacité énergétique tels que des bureaux d’études, des frigoristes, des entreprises spécialisées dans l’isolation… » déclare David Emsellem, Directeur général d’ORA.

En plus, de la valorisation des CEE, ORA finance intégralement les travaux pour proposer des offres à 1 € lorsque c’est possible (isolation des réseaux hydrauliques dans le tertiaire et de vapeur dans l’industrie ou des systèmes de récupération de chaleur sur les groupes froids) ou bien investit dans les travaux concernés à la place du client en mettant en place un CPE afin de fournir contractuellement des économies d’énergie. « Pour l’année 2019, nous avons l’ambition de valoriser 2 Twhc de CEE auprès de grands consommateurs d’énergie et de financer autant que possible les actions d’efficacité énergétique. ORA souhaite aussi rester un des leaders de l’autoconsommation en France en poursuivant les efforts réalisés depuis 2015 » poursuit David Emsellem, Directeur général d’ORA.

