Tripnity apporte un soutien inÃ©dit Ã  la transition Ã©cologique ; tentez votre chance!

Encore quelques jours pour candidater à l’appel à projets « Innovation pour la Planète » lancé par Tripnity. Les porteurs de projets à haute valeur sociale et écologique ont jusqu’au 31 janvier 2021 pour déposer leurs dossiers de candidatures. Une opportunité à saisir !

L’entreprise Tripnity a lancé « Innovation pour la Planète » pour soutenir des initiatives entrepreneuriales en faveur de la transition dans les domaines exclusifs de l’agriculture et l’alimentation durables, les mobilités douces et les énergies renouvelables. Elle dédie 10% de son chiffre d’affaires, soit 500 000 € à ce projet. Trois initiatives maximum favorisant la transition seront sélectionnées en fonction de leur impact social, écologique et territorial, de leur capacité à irriguer l’univers économique et de leur potentiel démultiplicateur.

« Innovation pour la Planète » : pourquoi, pour qui et comment ?

L’appel à projets s’adresse aux entreprises – jeunes pousses ou entrepreneurs confirmés – qui œuvrent dans trois secteurs clés de la société et de impactants sur les écosystèmes que sont l’agriculture et l’alimentation durables, les mobilités douces et les énergies renouvelables. Chaque projet doit répondre à des critères particulièrement exigeants sur les plans social et écologique. Il peut être soit en phase d’amorçage avec une adéquation marché avérée soit en phase de développement, avec un besoin financier pré-levée de fonds ou indépendant. Les candidats ont jusqu’au 31 janvier 2021 pour déposer leur dossier via la plateforme dédiée sur le site Internet de l’entreprise Tripnity.

tripnity.typeform.com/to/MSxjVXyC