Sharp installe une centrale solaire de grande capacitÃ© dans la province de Binh Dinh, au Vietnam

Sharp Energy Solutions Corporation (SESJ) s’engage dans le développement des énergies renouvelables au Vietnam et annonce l’achèvement d’un vaste projet de construction d’une centrale solaire de 50 MWc dans la province de Binh Dinh.

Cette nouvelle centrale solaire raccordée en décembre 2020 possède une puissance d’environ 50 MWc, avec une capacité de production annuelle d’électricité estimée à 82 506 MWh. L’équivalent de la quantité d’énergie consommée en un an par près de 43 700 foyers vietnamiens. Émissions de gaz à effet de serre évitées : environ 27 474 t-CO2/an. Ce projet est la septième installation solaire réalisée par Sharp au Vietnam, qui produisait déjà près de 290 MWc dans le pays. Ce nouveau site porte la capacité combinée de production d’énergie à environ 340 MWc. Le gouvernement Vietnamien a mis en place un plan de développement énergétique visant à augmenter la production d’énergie solaire dans le pays avec un objectif de capacité de 12 000 MW à l’horizon 2030.

Ce projet est le fruit d’une collaboration avec de multiples organismes partenaires dont la société de production d’électricité Viet Nam Viet Renewable Energy Joint Stock Company et une entreprise de construction locale, ainsi que le copropriétaire du projet NSN Construction and Engineering Joint Stock Company. SESJ s’appuie sur les technologies et le savoir-faire qu’elle a acquis grâce à la construction de centrales électriques dans le monde entier et reste engagée dans la diffusion des énergies renouvelables au Vietnam.