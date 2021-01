Le retour de Joe Biden Ã  l’Accord de Paris pourrait stimuler la dynamique de croissance des EnR, selon GlobalData

La décision du président Joe Biden de rejoindre l’accord de Paris a ramené les Etats-Unis dans la lutte contre les changements climatiques. Les émissions issues de la production d’électricité ayant représenté plus de 31% des émissions globales en 2019, le retour à l’Accord de Paris est extrêmement bienvenu. En outre, l’inversion de nombreuses réglementations anti environnementales et respectueuses du charbon – ainsi que l’objectif optimiste de rendre le secteur de l’électricité neutre en carbone d’ici 2035 – pourrait bien entraîner un taux accéléré d’expansion des énergies renouvelables (ER), selon GlobalData.

Ankit Mathur, responsable du monde l’énergie chez GlobalData, commente: «Alors que le segment des renouvelables a augmenté de près de 9% pendant le mandat de Trump, le discours électoral de Biden a préparé le terrain pour une trajectoire de croissance renouvelable beaucoup plus rapide avec un effort massif pour réduire les émissions, en atteignant la neutralité carbone ». Selon GlobalData, cette décision pourrait améliorer la dynamique de croissance des énergies renouvelables dans le mix électrique américain, qui comprend actuellement 27% de capacité renouvelable. Cette part devrait atteindre environ 45% d’ici 2030. Le solaire photovoltaïque (PV) et l’éolien joueront probablement un rôle clé dans la transition énergétique américaine vers la durabilité et la neutralité carbone, représentant probablement près de 35% du mix de capacités d’ici 2030. En outre, le développement sera encore renforcé par les bénéfices apportés par les nouvelles annonces de politique pro-climat et les freins sur les secteurs à forte intensité de carbone. Ankit Mathur ajoute: «Faire reculer les politiques climatiques négatives signifierait une plus grande impulsion de croissance pour le secteur des EnR pour atteindre la neutralité carbone dans le secteur de l’énergie, puis pour l’économie américaine toute entière. Cependant, l’acceptation et la mise en œuvre sans obstacles de ces politiques et objectifs respectueux du climat sont la clé pour rattraper le temps perdu – tout en atteignant l’objectif optimiste de limiter les émissions nettes de carbone à zéro ».