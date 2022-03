TrinaTracker rÃ©volutionne la technologie des trackers avec le lancement de lâ€™Avant-garde 1P

TrinaTracker, l’un des principaux fabricants de trackers au monde vient de lancer le tracker à une rangée Vanguard 1P. Une solution à la pointe de la technologie qui réduit le temps d’installation et résiste aux conditions extrêmes de vent !

« Le tracker Vanguard 1P, entièrement compatible avec les modules ultra-haute puissance allant de 400 W à 670W+, enrichit encore les scénarios d’application du tracker et met à niveau les solutions TrinaTracker” assure en préambule Gonzalo de la Viña, responsable de Trina Solar EMEA. Les caractéristiques mécaniques incorporées dans la conception de tracker sont à la pointe de la technologie. Elles permettent de réduire le temps d’installation jusqu’à 70 %. Le “TrinaTracker Spherical Bearing” breveté améliore l’adaptabilité au terrain, le rapport de battage et élimine les risques de désalignement et les forces supplémentaires qui créent des frottements supplémentaires.

Des algorithmes de suivi intelligent

Parmi les innovations les plus différenciantes que Vanguard 1P inclut, le tracker dispose, d’une part, d’un nouveau tube de torsion de 130×130 mm à bords arrondis qui augmente la résistance à la flexion jusqu’à 12% et celui de torsion de près de 30%. Le tube de torsion permet également plus de distance entre pieux, réduisant le nombre d’éléments constitutifs de l’ouvrage et entraînant par conséquent un gain appréciable sur le coût de l’installation. D’autre part, l’agrafeuse comprend un système à double amortisseur qui réduit le temps d’oscillation du tracker. Elle empêche la propagation des oscillations, améliore la réponse dynamique et augmente la vitesse critique du vent. Oscar Aira, responsables des ventes EMEA, explique également comment TrinaTracker a intégré à Vanguard 1P les solutions intelligentes “SuperTrack” et “Trina SmartCloud”. Système de contrôle de suivi intelligent, Supertrack combine algorithme de suivi intelligent et algorithme de retour en arrière intelligent pour augmenter la production d’énergie jusqu’à 3-8%. De plus, “Trina Smart Cloud”, une solution de contrôle de surveillance intelligente unique, permet un fonctionnement précis dans une large gamme de conditions météorologiques et augmente la productivité de diagnostic préventif et de suggestions O&M.

Test sur la vitesse critique du vent

Juan Manuel Gómez, responsable de la recherche et du développement des structures de support (R&D), évoque les capacités de R&D de TrinaTracker et explique le processus de développement et de test mis en œuvre dans Avant-garde 1P notamment en soufflerie. De quoi illustrer largement la pression et les tests aéroélastiques complets mis en œuvre dans le tracker. Juan Manuel Gómez tient d’ailleurs souligner l’importance d’effectuer un essai complet en soufflerie aéroélastique 3D pour obtenir la vitesse critique du vent pour l’instabilité de torsion, comme cela a été fait par CPP pour Trina Trackers. “De tels tests en soufflerie avec des modèles aéroélastiques 3D de trackers garantissent la sécurité des trackers en fournissant deux clés informations. Un, la vitesse du vent à laquelle le tracker doit être rangé, et que, la vitesse maximale du vent à laquelle les traqueurs peuvent résister pendant une tempête de vent” confie-t-il.

Avec Vanguard 1P, TrinaTracker élargit le portefeuille de solutions de suivi que l’entreprise propose à ses clients. Comme le dit Oscar Aria : « L’objectif principal de TrinaTracker est de développer des solutions de suivi intelligentes pour couvrir toutes les demandes des clients. Vanguard 1P garantit de grandes performances et une grande fiabilité dans les grandes sites avec des vents à grande vitesse”