Automotive Cells Company inaugure son Centre dâ€™Excellence Industrielle de batteries de Nersac-AngoulÃªme le 11 mars

Seulement 18 mois après sa création, et moins de 6 mois après l’inauguration de son Centre de Recherche et Développement de Bordeaux-Bruges (33), Automotive Cells Company (ACC) s’apprête à vivre un nouveau moment clef de sa jeune existence. Vendredi 11 mars va être inauguré son Centre d’Excellence Industrielle de Nersac près d’Angoulême d’où sortiront les premières batteries électriques pour automobiles « made in France » ! Les batteries pour véhicules électriques « made in France », c’est parti… !

« En inaugurant notre Centre d’Excellence Industrielle, nous poursuivons l’exécution de notre plan de marche et concourrons pour devenir un champion européen des batteries pour véhicules électriques », souligne Yann Vincent, le Directeur Général d’ACC. En 18 mois, que de chemin parcouru ! Les équipes d’ACC, chaque jour plus nombreuses, travaillent sans relâche à exécuter la feuille de route. Le Centre d’Expertise de Bordeaux a, à peine, moins de 6 mois! Nersac permet de tester toutes les innovations produits et process à l’échelle 1 (taille réelle) avant leur mise en œuvre industrielle dans les Gigafactories. Puis le début de la production de la 1ère usine dans les Hauts-de-France, avant fin 2023. Et à plus long terme, la 2ème usine qui sera basée à Kaiserslautern en Allemagne. Avec, à l’horizon 2030, l’objectif de produire des batteries pour plus de 2,5 millions de véhicules par an ! ACC est le résultat d’une initiative entreprise par Stellantis et TotalEnergies (conjointement avec sa filiale Saft), prochainement rejointe par Mercedes-Benz, et fortement soutenue par la France, l’Allemagne et l’Union Européenne. Son essor va aider l’Europe à relever les défis de la transition énergétique en matière de mobilité et assurera la sécurité d’approvisionnement d’un composant clé pour l’industrie automobile. Fort de cette inauguration, ACC poursuit son développement et confirme son ambition de devenir le leader européen des batteries.

Encadré

Le Centre d’Excellence Industrielle de Nersac – Angoulême (16) dans le détail

o Une ligne de production complète avec des équipements identiques à ceux des 2 futures Gigafactories de Billy-Berclau / Douvrin (France) et de Kaiserslautern (Allemagne).

o Une usine d’industrialisation à la pointe de la technologie, aux meilleurs standards qualité et environnementaux, destinée à :

- Développer, tester et livrer des batteries prototypes « made in France » ;

- Tester toutes les futures innovations de procédés de fabrication, leur efficacité industrielle (« usine 4.0 »), leur adaptation aux prochaines générations technologiques. Ceci avant tout déploiement en Gigafactories.

o Un chantier inauguré par le Président Emmanuel Macron en 2020, qui a vu sortir de terre en moins de 16 mois un bâtiment de 24 000 m² sur un terrain de 45 000 m².

o Un investissement de 100 millions d’euros voulu par les actionnaires Saft/TotalEnergies et Stellantis, et soutenu notamment par les collectivités locales et nationales, et les fonds FEDER.

o Le centre de formation des employés des futures Gigafactories d’ACC.