INES Plateforme Formation & Evaluation et Schneider Electric : partenariat dans le domaine de lâ€™autoconsommation

Pour stimuler plus encore le secteur de l’autoconsommation,INES Plateforme Formation & Evaluation et Schneider Electric viennent de signer un partenariat qui devrait s’avérer prolifique. Les deux partenaires s’appuient sur leurs expertises respectives, dans le secteur de l’autoconsommation pour Schneider Electric, et dans la formation et le développement de logiciels métiers dans les domaines du solaire pour INES PFE (Plateforme Formation & Evaluation). Détails !

Les maisons deviennent de plus en plus « électriques » et le prix de l’électricité augmente rapidement, dans ce contexte l’intérêt de produire une partie de l’électricité consommée avec une installation photovoltaïque est de plus en plus important ! Encore faut-il consommer la majeure partie de ce que l’on produit pour réduire sa facture et pour cela il faut de bons conseils pour le dimensionnement et l’équipement de son installation.

Environ 100 000 projets simulés en 2021

“C’est pour aider les constructeurs de maisons individuelles à vendre un équipement photovoltaïque en autoconsommation, que nous avons signé un accord de partenariat avec INES PFE, expert en formation, en conseil et développeur de logiciels métiers dans les domaines du solaire. Leur solution permet de coupler les calculs et les visualisations graphiques d’AutoCalSol dans notre application Edmond.solar à destination des futurs acquéreurs d’une maison neuve “ explique Thierry Roche, Directeur du Segment Nouvelles Energies chez Schneider Electric. Car la solution répond aux missions de conseils de Schneider auprès de ses clients pour l’autoconsommation et la maitrise de l’énergie. AutoCalSol est un logiciel de pré-dimensionnement pour les installations solaires photovoltaïques en autoconsommation, développé par INES PFE. En 2021, ce sont plus de 300 utilisateurs quotidiens qui ont profité de l’outil AutoCalSol, soit environ 100 000 projets simulés par des utilisateurs privés et professionnels.

Une solution intégrée sûre, fiable et cyber-sécurisée

« La conception des systèmes photovoltaïques en autoconsommation demande une adéquation entre production solaire et consommation électrique. Peu d’outils sont aujourd’hui disponibles pour proposer des études de faisabilité technico-économiques fiables. AutoCalSol est le logiciel phare dans ce domaine. Schneider Electric, qui tient à proposer des solutions intégrées sûres, fiables et cyber-sécurisées, s’est adressé aux équipes d’INES Plateforme Formation & Evaluation pour codévelopper une interface de programmation d’application répondant à des critères de cybersécurité et de performance élevés, permettant l’intégration des calculs générés par AutoCalSol » précise Hervé Druon, Directeur de INES Plateforme Formation & Evaluation. Cette première phase de partenariat va être déployée tout d’abord en France. Le dispositif s’étendra ensuite en Europe puis dans l’ensemble du monde.