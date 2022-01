TrinaTracker lance Vanguard 1P : de quoi booster le rendement Ã©nergÃ©tique moyen jusqu’Ã  15 % dans les terres dÃ©sertiques!

TrinaTracker vient de lancer son tracker à une rangée Vanguard 1P lors du World Future Exhibition Summit à Abu Dhabi. La série Vanguard 1P, entièrement compatible avec les modules ultra-haute puissance allant de 400W à 670W+, enrichit encore les scénarios d’application de suivi et met à niveau les solutions TrinaTracker. Détails !

Vanguard 1P adopte la conception à une rangée 1P (montage portrait) et comprend des avantages technologiques qui garantissent une plus grande fiabilité, une production d’énergie plus importante, un équilibre optimisé des coûts du système (BOS) et une adaptabilité améliorée. De plus, le produit a été soumis à un test approfondi en soufflerie comprenant des simulations dynamiques, statiques et aéroélastiques. Le test en tunnel a été mis en œuvre par CPP, l’un des leaders mondiaux du conseil en ingénierie éolienne, et a prouvé la stabilité et la fiabilité du tracker sous des vents violents.

Fiabilité et rendement optimisés

La conception du tracker rend le Vanguard 1P exceptionnellement fiable dans les zones à forte concentration de poussière. De plus, les cinq principaux fabricants de robots de nettoyage intelligents sont compatibles avec le produit. En conséquence, Vanguard 1P atteint un rendement énergétique élevé sur des marchés comme le Moyen-Orient caractérisés par une grande extension des terres désertiques. Avec les robots de nettoyage, la production d’énergie du système peut être améliorée de plus de 10 % en éliminant efficacement le sable et la poussière sur les modules. Le suivi intelligent et la conception high-tech offrent jusqu’à 15 % de rendement énergétique en plus et réduisent les coûts d’installation et d’exploitation et de maintenance. De plus, la fonction TrinaTracker SuperTrack offre un gain de rendement supplémentaire allant jusqu’à 8 %. Le SuperTrack breveté dispose de deux algorithmes : l’algorithme de suivi intelligent est utilisé pour optimiser la production d’énergie dans des conditions météorologiques à rayonnement diffus élevé, tandis que l’algorithme de rétro-suivi intelligent optimise le rendement énergétique lorsque l’ombrage est causé par l’installation de panneaux sur un terrain irrégulier. Le roulement sphérique breveté TrinaTracker, unique sur le marché pour ses trois axes de rotation, minimise les contraintes et les déformations de la structure et améliore encore la fiabilité et l’adaptabilité sur les terrains complexes. Le roulement fournit un auto-alignement avec un réglage d’angle de 30 %, ce qui peut corriger l’écart d’installation ainsi que réduire le taux de défaillance et les coûts d’exploitation et de maintenance. Par ailleurs, le Trina Clamp breveté ajoute de la valeur aux installations Vanguard 1P en réduisant le temps d’installation de 50 %.

“Trina Smart Cloud”, une solution de contrôle de surveillance intelligente unique

Le système bi-amortisseur inclus dans la structure du tracker Vanguard 1P raccourcit le temps d’oscillation du tracker, empêche la propagation de l’oscillation, réduit la réponse dynamique et augmente la vitesse critique du vent.

Les installations Vanguard 1P sont équipées du nouveau “Trina Smart Cloud”, une solution de contrôle de surveillance intelligente unique qui conduit à une exploitation et une maintenance intelligentes (O&M) des installations photovoltaïques. Ce système SCADA permet un fonctionnement fiable et précis dans une large gamme de conditions météorologiques, augmentant la productivité grâce au diagnostic préventif et aux suggestions O&M. Il fournit une analyse et un traitement en ligne des données, un système de protection d’alarme et un contrôle et une commande à distance rapides. Oscar Aira, responsable des ventes de solutions pour la région EMEA chez TrinaTracker, a déclaré : « Nous sommes fiers de lancer Vanguard 1P à Abu Dhabi car ses fonctionnalités innovantes couvrent particulièrement les besoins de nos clients au Moyen-Orient. Vanguard 1P enrichit et renforce notre portefeuille de trackers et nous permet pour fournir la meilleure solution de suivi aux quatre coins du monde.”

Avec Vanguard 1P, TrinaTracker montre une fois de plus que son ADN de base se caractérise par un volontarisme pionnier en matière de qualité et de nouveauté. La société se concentre en permanence sur l’offre de solutions de haute technologie qui permettent d’obtenir le rendement énergétique le plus élevé, les coûts d’équilibre du système (BOS) les plus bas et le coût actualisé de l’électricité (LCOE) pour ses clients. TrinaTracker est la seule entreprise du marché solaire à proposer des modules, des trackers et une surveillance intelligente à partir d’une seule source.