Sungrow remporte le PV Magazine Award 2021 dans la catÃ©gorie Onduleur pour son SG350HX

Sungrow a remporté le prestigieux PV Magazine Award 2021 pour son onduleur photovoltaïque phare 1500V SG350HX. En tant que seule entreprise d’onduleurs à avoir reçu cet honneur cette année, Sungrow se distingue comme un leader de premier plan de l’industrie solaire qui innove vers la neutralité carbone.

Les prix attribués par PV Magazine, média de référence dans le solaire en Europe, sont largement reconnus. Sungrow considère ce prix attribué par un jury d’experts représentatif de l’industrie solaire comme une appréciation déjà qualifiante pour son prochain onduleur de chaîne européen.

“Le SG350HX dispose d’une puissance de sortie maximale de 352 kW, ouvrant une nouvelle ère d’onduleurs de chaîne dépassant les 300 kW. Il garantit un retour sur investissement incomparable pour les parties prenantes tout en assurant la compatibilité avec les modules de grand format et les systèmes de suivi, ainsi qu’en matière de sécurité ” a commenté un expert de l’industrie.

“Nous sommes fiers de commencer un nouveau voyage avec le prix de renommée internationale de PV Magazine. En tant que marque d’onduleurs la plus bancable au monde, Sungrow intègre l’innovation et la durabilité dans toutes ces réalisations et applique sa richesse d’expertise et de compétences pour offrir aux clients des solutions compétitives et résilientes » a déclaré James Wu, vice-président de Sungrow. L’équipe produit derrière SG350HX attend déjà avec impatience la cérémonie virtuelle du PV Magazine Award, qui aura lieu le jeudi 3 février 2022.

Depuis mars 2021, l’onduleur récompensé SG350HX est disponible dans de nombreux pays. Le premier groupe de projets photovoltaïques installés avec SG350HX a récemment été connecté au réseau en Chine. Le produit phare de 352 kW de la société devrait être l’un des onduleurs photovoltaïques les plus populaires en 2022.