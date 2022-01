K2 DocuApp pour documenter facilement les projets photovoltaÃ¯ques et gagner du temps

Le K2 DocuApp est l’outil numérique dématérialisé des installateurs pour traiter la documentation des projets photovoltaïques et la transmettre au client directement après la remise de l’installation. Lancée en Allemagne, Autriche et Suisse en juin 2021, l’application est désormais disponible pour l’ensemble du marché européen du photovoltaïque dans un total de 22 langues.

« Avec la K2 DocuApp, nous exploitons le potentiel numérique et assurons un réel gain de temps pour l’installateur, qui peut utiliser ces heures précieuses pour construire des centrales sur les toits plutôt que de les perdre avec les lourdeurs administratives », déclare Katharina David, directrice générale de K2 Systems. En utilisant l’outil, toutes les données et tous les documents pertinents d’un projet PV peuvent être créés, gérés et partagés avec les collègues sur la route, sur le chantier ou au bureau. Et enfin, le projet peut être complété par la signature numérique du client. Pour toujours plus d’efficacité !

L’installateur obtient une vue d’ensemble structurée de tous les documents et économise jusqu’à 30 % de temps de travail lors de la création de la documentation du projet. Les installateurs de toute l’Europe peuvent télécharger gratuitement l’application pour iOS et Android depuis Google Play et les magasins d’applications iOS sur leur smartphone ou leur tablette. Pour ce faire, ils peuvent utiliser leur compte K2 existant avec lequel ils travaillent déjà dans K2 Base, directement pour la connexion, ou bien créez un compte K2 gratuitement.

La société K2 Systems est connue pour ses solutions de systèmes de montage hautement fonctionnelles dans l’industrie photovoltaïque depuis 2004. Avec l’ajout de nouveaux services numériques au portefeuille, les installateurs bénéficieront d’une assistance encore meilleure tout au long du processus. « Notre objectif est d’offrir des solutions holistiques. Avec le K2 CheckApp, nous accélérons le projet dès son entrée dans la phase de devis, avec le logiciel en ligne K2 Base nous simplifions la phase de conception et avec la K2 DocuApp, nous simplifions la phase de documentation » conclut Stefan Köhl, responsable des solutions numériques K2 Systems.