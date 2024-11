Trinasolar France Systems lauréats de 2 projets à la CRE PPE2 et atteint les 50 MW de projets tarifés

Trinasolar France Systems a été retenu dans le cadre de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) pour deux nouveaux projets photovoltaïques dans le cadre du PPE2 (Programmation Pluriannuelle de l’Énergie). Ces projets, situés à Graulhet (81) et Varzay (17), viennent renforcer le portfolio de l’entreprise et portent désormais à plus de 50 MW la capacité de projets bénéficiant d’un tarif d’achat garanti !

Après trois années d’études techniques, environnementales et administratives, Trinaslar France Systems entame maintenant la phase de préparation des travaux et de raccordement. L’objectif ? Démarrer rapidement la construction et mettre en service ces centrales dès 2026. “Avec ces projets, nous franchissons un nouveau cap important dans notre engagement pour la transition énergétique et le développement durable. Nous sommes plus que jamais prêts à contribuer à un avenir énergétique plus propre et plus responsable !” assure Jerôme Sudres, Directeur Général de Trina Solar France Systems.

Les projets sélectionnés :

1. Le Bouriou – Graulhet (81)

Une centrale de 3 MWc installée sur une ancienne décharge inerte. Ce projet s’inscrit dans une logique de réhabilitation de sites dégradés, alliant production d’énergie propre et gestion responsable des terres.

2. La Balastière – Varzay (17)

Une centrale de 4,5 MWc sur une zone dédiée aux projets photovoltaïques, soutenant ainsi le développement des énergies renouvelables et la transition énergétique.