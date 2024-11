Avec la Start-up Area, The smarter E Europe met l’accent sur les startups

Le futur monde de l’énergie se façonne dès aujourd’hui : il sera plus durable, plus intelligent et plus interconnecté que jamais. La transition vers un approvisionnement énergétique 24h/24 et 7j/7 doit s’appuyer sur de nouvelles idées transsectorielles et des entreprises audacieuses pour se poursuivre et emprunter de nouvelles voies. Avec ses 4000 mètres carrés, la Start-Up Area offre une scène idéale aux startups pour se présenter aux acteurs internationaux du secteur et nouer de nouveaux contacts. Parmi les plus de 3000 exposants présents lors de la prochaine édition du salon, ce ne sont pas moins de 180 startups qui sont attendues.

Dans moins de six mois maintenant, la Messe München sera de nouveau le centre mondial du secteur de l’énergie. Qu’il s’agisse des grands leaders mondiaux ou de pionniers dynamiques, ceux qui façonnent la transition énergétique se retrouvent tous à l’occasion de The smarter E Europe. Les chiffres dont font état les prévisions parlent d’eux-mêmes : plus de 3000 exposants, dont 180 startups, mais aussi plus de 110 000 visiteurs professionnels venus du monde entier y sont attendus à Munich du 7 au 9 mai 2025. Ils auront trois journées rythmées par les innovations pour échanger.

Start-up Area : plus de 4000 mètres carrés réservés aux idées nouvelles

The smarter E Europe mise sur la capacité d’innovation des jeunes entreprises et leur réserve une Start-up Area exclusive qui totalise 4000 mètres carrés de surface d’exposition. Elles auront l’occasion d’y présenter leurs produits et solutions devant un public de spécialistes internationaux. Pour simplifier leur participation au salon et élargir le spectre des idées, les startups se voient offrir des conditions spéciales pour le choix de leur stand : le pack « Newcomer », le pack « Rising Star » et le pack « Young Innovators », spécialement conçus pour les entreprises allemandes. La formule « Young Innovators » offre la possibilité aux startups allemandes d’être présentes sur un stand commun proposé par le ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du Climat et de profiter de la prise en charge du coût par celui-ci à hauteur de 60 pour cent au titre des moyens financiers de soutien. The smarter E Europe entend ainsi contribuer activement à consolider le rôle des startups dans le secteur de l’énergie. L’objectif est de faciliter la venue des startups pour qu’elles nouent des contacts spécifiques, bénéficient d’offres de financement et de coopération provenant d’entreprises bien établies et améliorent leur visibilité sur le marché.

Se présenter et réseauter

La Start-up Area s’articule autour d’un élément central qui est la Start-up Stage : elle offre la possibilité aux pionniers de présenter leurs produits et solutions innovantes à un public de spécialistes. Mais ce que permet cette scène va au-delà de la présentation puisque c’est aussi un lieu d’échanges précieux avec des experts qui permettent de poursuivre la réflexion. L’édition 2025 prévoit pour la première fois un petit-déjeuner informel offert aux startups participantes, c’est-à- dire une occasion de discuter entre elles et de réseauter. Quatre mini-lounges sont également à leur disposition pour mener des discussions productives dans des lieux plus tranquilles et y élaborer des alliances stratégiques. L’environnement est idéal pour nouer des contacts, entretenir son réseau ou initier de nouveaux partenariats.