Pisciculture gÃ©ante en Chine

Le 19 novembre, la première phase de mise en service du plus grand projet chinois combinant pisciculture et photovoltaïque, d’une capacité totale de 940 MW, a été connectée avec succès au réseau électrique pour la production d’énergie. Ce projet, financé et réalisé par des filiales de DMEGC, a débuté en février de cette année.

Le concept de “complémentarité pisciculture-photovoltaïque” repose sur la coexistence harmonieuse entre la production d’énergie solaire et l’élevage de poissons. Cette approche permet de maximiser la valeur économique par unité de terrain tout en optimisant l’utilisation des ressources foncières et en promouvant un développement écologique. Ce projet constitue un nouvel exemple du potentiel des énergies renouvelables. Les modules de la série Infinity N-Type, utilisés exclusivement pour ce projet, ont été produits par l’usine DMEGC de Lianyungang, avec plus de 1,9 million de pièces installées. l’usine de Lianyungang, une véritable “usine neutre en carbone”, assure une production 100 % à partir d’énergie verte et a obtenu le premier certificat de neutralité carbone ISO 14068 délivré par TÜV SÜD dans l’industrie photovoltaïque. Ces modules, qui figurent depuis plusieurs mois parmi les meilleurs modules N-Type dans le classement global d’efficacité de TaiyangNews, viennent également de recevoir la certification de bancabilité de TÜV Rheinland, attestant leur innovation technologique et leur qualité exceptionnelle.

Des supports flexibles pour les modules

Un autre point fort de ce projet réside dans l’utilisation de supports flexibles à cinq cordes, qui se distinguent par leur haute résistance, leur répartition équilibrée des forces, leur stabilité remarquable et leur adaptabilité au site. Ces supports permettent des portées importantes et une hauteur élevée, tout en nécessitant moins de fondations de pieux que les supports fixes traditionnels. Ils réduisent considérablement l’impact environnemental sur la pisciculture et optimisent l’utilisation de l’espace. En parallèle, des technologies de suppression des vibrations induites par le vent ont été intégrées pour garantir la stabilité et la sécurité du système. Le projet comprend également la construction de deux stations de transformation électrique de 220 kV, ainsi que des bâtiments destinés aux bureaux de production, parmi d’autres installations complémentaires. Ces infrastructures sont conçues pour garantir le fonctionnement stable de la centrale électrique.

Encadré

La centrale en chiffres

Selon les prévisions, une fois le projet entièrement achevé, sa production annuelle moyenne atteindra 1,609 milliard de kilowattheures, permettant d’économiser 496 400 tonnes de charbon et de réduire les émissions de 1 237 millions de tonnes de CO₂, de plus de 200 tonnes de dioxyde de soufre et de 286 tonnes d’oxydes d’azote chaque année. Ce projet aura un impact positif et durable sur l’amélioration de la qualité environnementale et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.