Trinasolar France, Sepale et CondÃ©-en-Normandie obtiennent le PC de la centrale PV au sol de 6,5 MWc !

Projet de territoire, porté par Trina Solar France Systems, SEPALE et la commune de Condé-en-Normandie, le projet solaire de Condé-en-Normandie vise à reconvertir une friche industrielle sans devenir et propriété de la commune. Un partenariat gagnant !

Lancé en 2021, ce projet a su réunir les différents acteurs du territoire avec l’intégration de la commune au sein de la gouvernance du projet, au travers d’une prise de participation au sein de la Société de Projet à hauteur de 30%. De plus, ce projet a vocation à inclure les citoyens et industriels du territoire au sein d’une opération d’Autoconsommation Collective (ACC). En effet, une partie du projet sera allouée à cette opération, permettant ainsi une consommation locale et ciblée des futurs électrons verts ! Le permis de construire a initialement été déposé à l’été 2024 et grâce à un travail conjoint avec les services de l’Etat durant toute la phase d’instruction, l’autorisation a pu être délivré en Décembre 2024, permettant une candidature aux AO CRE sol le 20 Décembre 2024. « Nous souhaitons remercier vivement toutes les parties prenantes pour l’appui et le soutien apporté sur ce projet vertueux. Une étape de plus de franchie mais reste encore à venir sur l’année 2025 l’obtention du tarif de vente auprès de la CRE suite à la candidature du projet, la demande de raccordement auprès d’ENEDIS ainsi que la mise en place contractuelle de l’ACC » indique le communiqué de presse comme pour rappeler que construire une centrale solaire est tout sauf un long fleuve tranquille.