LONGi met Ã  niveau son usine Lighthouse Factory drivÃ©e par l’IA pour produire son Hi-MO X10 et lâ€™ouvre au public

LONGi a modernisé son usine Lighthouse à Jiaxing, en Chine, pour produire les modules de contact arrière de LONGi dotés de la nouvelle deuxième génération de la technologie HPBC 2.0 – Hybrid Passivated Back Contact. Les modules comprennent le nouveau Hi-MO X10 qui a été lancé en Europe en décembre 2024. Pour la première fois, LONGi a ouvert sa production HPBC 2.0 au public pour voir le processus de fabrication du Hi-MO X10.

Le X10 a été conçu pour améliorer considérablement la fiabilité, la rentabilité et les performances à long terme. Il présente une structure multicouche pour augmenter l’absorption de la lumière, réduire la réflexion de la lumière à ondes courtes, réduire la dégradation induite par les UV et la perte de puissance d’ombrage de plus de 70 % par rapport à TOPCon, et abaisser les températures des points chauds de 28 %. Le X10 délivre jusqu’à 670 W de puissance avec un rendement de 24,8 %, générant jusqu’à 30 W de puissance en plus que TOPCon dans les mêmes conditions. LONGi prévoit d’étendre sa capacité de production de HPBC 2.0 à 50 GW d’ici la fin de 2025. L’usine de Jiaxing contribuera à au moins 40 % de cette capacité, en maintenant une production supérieure à 20 GW.

Avec la mise à niveau de la production HPBC 2.0 de l’usine Lighthouse de l’entreprise, LONGi démontre une fois de plus son engagement total envers la technologie de contact arrière. L’usine LONGi de Jiaxing est actuellement la seule « usine phare » de l’industrie photovoltaïque mondiale. Reconnue comme « l’usine la plus avancée au monde », elle sert de référence en matière de fabrication numérique et d’industrie 4.0, mettant en valeur le summum de la fabrication intelligente et de la numérisation dans le monde entier. LONGi vise à en faire une usine de fabrication à la pointe de la technologie qui pourra être reproduite à l’avenir. La base de production de Jiaxing a été reconnue par le Forum économique mondial (WEF) comme une usine phare mondiale en décembre 2023, devenant ainsi la première base de production de modules solaires au monde à rejoindre le réseau mondial de phares (GLN) du WEF.