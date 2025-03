Eurocodes Tools : la premiÃ¨re solution digitale dâ€™optimisation des ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques signÃ©e Optimax Structures

Le bureau d’étude français Optimax Structures, reconnu pour son expertise dans le calcul et l’optimisation des structures métalliques et bois, a lancé en 2024 la première solution basée web, Eurocodes Tools, une plateforme en ligne innovante dédiée aux calculs et à l’optimisation des structures des ombrières photovoltaïques. En quelques mois, l’outil a pris son envol auprès des EPCistes et des développeurs du solaire bluffés par le potentiel de calcul ! en un petit quart d’heure.

La solution digitale Eurocodes Tools, entièrement intuitive et facile d’utilisation est conçue pour simplifier le travail des professionnels du secteur. Réaliser des études d’avant-projet, en moins de 15 minutes devient réalité. Elle permet d’effectuer le pré-dimensionnement des profils de la structure en acier et ses fondations en béton, d’optimiser les sections en fonction de la géométrie de l’ombrière et des charges climatiques et/ou sismiques et de calculer le budget, permettant ainsi d’optimiser les coûts de structure. Sans oublier l’édition des

des documents techniques (descentes de charges, croquis, plans) et commerciaux (visualisation de l’ombrière en 3D et budget des différents lots)

Une solution rapide et autonome dans le respect de la règlementation

Grâce à son interface conviviale, Eurocodes Tools permet de gagner un temps précieux en automatisant les processus complexes de calcul et d’optimisation des ombrières photovoltaïques. « Les utilisateurs peuvent ainsi réaliser leurs études techniques de manière autonome, tout en bénéficiant des normes et standards des Eurocodes pour garantir la sécurité et la performance des structures. En quelques clics, les résultats sont obtenus, permettant de mieux préparer les projets et de prendre des décisions éclairées » précise Andreas Semmel, président de l’entreprise. Il poursuit : « Au-delà du fait qu’on peut avoir un résultat de façon immédiate, sans attendre des jours ou semaines qu’un prestataire externe fournisse une étude d’avant-projet, cette rapidité d’exécution permet aux clients de répondre plus rapidement aux demandes de leurs propres clients, ou d’être dans les délais en cas de réponse à appel d’offre, et donc de gagner des marchés ». CQFD !

Fiabilité, compétitivité et durabilité

La solution permet d’obtenir des estimations justes de la structure de l’ombrière et évite les surprises au moment de l’étude d’exécution et l’exécution elle-même. La structure est optimisée dès la phase d’avant-projet. La quantité de métal estimée en étude d’avant-projet est le reflet du besoin final réel. « Les calculs, qui prennent en compte les charges climatiques et sismiques, basés sur les Eurocodes, donnent la garantie de solidité de l’ombrière. En étude d’exécution, nos calculs/travaux sont couverts par notre garantie décennale » précise Andreas Semmel. Et la compétitivité est aussi au rendez-vous. L’optimisation de la quantité de métal permet en effet une optimisation du coût global de la structure, suivant l’équation imparable moins de métal = moins cher. Dernier point : la durabilité. « Nous sommes acteurs dans le secteur des énergies renouvelables, de l’environnement et développement durable. Qui dit optimisation, dit absence de surdimensionnement et donc consommation contrôlée de matière première. Cela crée de la valeur à long terme tout en minimisant les impacts négatifs sur la société et l’environnement » ajoute Sylvie Vernet en charge du marketing.

Une expertise reconnue pour les marchés européens : Allemagne, Belgique et Luxembourg

Avec cette nouvelle solution, Optimax Structures, déjà reconnu pour son savoir-faire dans le domaine des structures métalliques et bois, apporte toute son expertise sur les marchés allemand, belge et luxembourgeois. La solution intègre les normes spécifiques de chacun de ces pays (les annexes nationales des Eurocodes). Les équipes d’Optimax Structures amorcent ainsi un gros travail commercial à l’International auprès de ces pays voisins de la France. Un vrai levier de croissance ! Le CA de l’entreprise s’élève à 200 000 euros en 2024. Il est attendu à 300 000 euros pour 2025. Preuve que la plateforme répond à une attente en matière de dimensionnement des structures d’ombrières…

Encadrés

Des clients variés et une offre adaptée

Parmi les clients d’Optimax Structures, on retrouve des bureaux d’étude, des développeurs de projets, des structuristes, des charpentiers, ainsi que des producteurs indépendants d’électricité. Ces acteurs du secteur bénéficient désormais d’un outil digital puissant, qui simplifie les processus techniques tout en respectant les exigences de sécurité et de conformité. L’équipe commerciale sera présente, en visiteur, à BE POSITIVE à Lyon, les 25 et 26 mars.