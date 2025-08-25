Trinasolar champion industriel de fabrication de modules PV en matiÃ¨re de dÃ©veloppement durable

BloombergNEF vient de publier son dernier rapport Ã©valuant la rÃ©silience et l’innovation de sept grands fabricants de modules photovoltaÃ¯ques dans des conditions de marchÃ© mondiales dynamiques. BNEF a mis en Ã©vidence la stratÃ©gie mondiale spÃ©cialisÃ©e de Trinasolar, sa forte bancabilitÃ©, son innovation technologique pionniÃ¨re et ses performances exceptionnelles en matiÃ¨re de dÃ©veloppement durable. En mai 2025, Trinasolar a obtenu la meilleure note ESG parmi tous les fabricants de modules photovoltaÃ¯ques Ã©valuÃ©s, rÃ©affirmant ainsi sa suprÃ©matie en matiÃ¨re de dÃ©veloppement durable.

Le rapport de BloombergNEF met particuliÃ¨rement l’accent sur l’utilisation de l’Ã©lectricitÃ© renouvelable par les fabricants dans le cadre de la production. En 2023, Trinasolar a lancÃ© 47Â projets d’Ã©conomie d’Ã©nergie sur 32Â sites de production dans le monde. Ses installations de production ont gÃ©nÃ©rÃ© 223Â 794Â MWh d’Ã©lectricitÃ© renouvelable sur site, devenant ainsi une source d’Ã©nergie propre essentielle pour ses activitÃ©s. L’entreprise a Ã©galement optimisÃ© la gestion de l’Ã©nergie, obtenant des rÃ©ductions significatives de la consommation globale d’Ã©nergie par unitÃ© – de 39,5Â % pour les produits cellulaires et de 40,2Â % pour les modules par rapport Ã 2020.

Usines vertes nationales et zÃ©ro carboneÂ : l’Ã©nergie solaire remplace rapidement les combustibles fossiles

Les prouesses de Trinasolar ont Ã©tÃ© reconnues par les autoritÃ©s mondiales. Plusieurs de ses usines de Changzhou, Suqian et Yancheng, en Chine, ont Ã©tÃ© nommÃ©es Â«Â usines vertes nationalesÂ Â». En 2023, la certification Â«Â usine zÃ©ro carboneÂ Â» de l’usine Trinasolar de Yiwu a Ã©tÃ© portÃ©e Ã quatre Ã©toiles. Ses modules VertexÂ N ont reÃ§u les certifications Empreinte carbone et EPD d’ULÂ Solutions, ElementaÂ 2 a reÃ§u les certifications EPD et ISOÂ 14067, et le TrinaTracker VanguardÂ 1P a passÃ© avec succÃ¨s la vÃ©rification de l’empreinte carbone par Bureau Veritas. Ces distinctions soulignent la force de Trinasolar dans le domaine de la fabrication durable et sa volontÃ© de fournir des solutions Ã faible Ã©mission de carbone et plus durables Ã ses clients internationaux.

BNEF a notÃ© qu’alors que l’Ã©nergie solaire remplace rapidement les combustibles fossiles, les investisseurs et les rÃ©gulateurs accordent une plus grande importance aux performances et Ã la transparence des fabricants en matiÃ¨re de dÃ©veloppement durable.

Contribuer Ã la construction d’un avenir Ã zÃ©ro Ã©mission

Au cours du premier semestre de 2025, Trinasolar a reÃ§u plusieurs distinctions ESG, notamment le prix Â«Â Workplace for AllÂ Â» de Bloomberg Green, le prix Â«Â Standard PioneerÂ Â» de BSI et la certification Â«Â SilverÂ Â» de la norme ESG de la Solar Stewardship Initiative. Ces distinctions soulignent les progrÃ¨s rÃ©alisÃ©s par Trinasolar en matiÃ¨re de gestion ESG, de qualitÃ© de l’information et de dÃ©veloppement durable en gÃ©nÃ©ral. Ã€ l’avenir, Trinasolar continuera Ã faire progresser les technologies de fabrication durables et Ã promouvoir une chaÃ®ne d’approvisionnement verte afin d’accÃ©lÃ©rer la transition mondiale vers une Ã©nergie propre et Ã faible teneur en carbone. L’entreprise reste dÃ©terminÃ©e Ã renforcer ses pratiques ESG et Ã collaborer avec des partenaires du monde entier pour contribuer Ã la construction d’un avenir Ã zÃ©ro Ã©mission.