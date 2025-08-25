Les utilisateurs europÃ©ens de DJI Power 2000 peuvent dÃ©sormais tirer profit de la revente d’Ã©lectricitÃ© au rÃ©seau

Le stockage d’Ã©nergie connectÃ© au rÃ©seau est disponible en France, en Allemagne et en Espagne, et sera Ã©tendu Ã d’autres pays. Une opportunitÃ© pour les propriÃ©taires de DJI Power 2000 en Allemagne, en France et en EspagneÂ !

JI, spÃ©cialiste des drones civils et de la technologie de camÃ©ras crÃ©atives, permet dÃ©sormais Ã sa station d’Ã©nergie portable Power 2000 de se connecter au rÃ©seau national et d’y rÃ©injecter de l’Ã©nergie lorsqu’elle est reliÃ©e Ã un systÃ¨me solaire de balcon. Les propriÃ©taires de DJI Power 2000 en Allemagne, en France et en Espagne peuvent dÃ©sormais recharger leurs appareils avec des panneaux solaires pendant la journÃ©e. Une fois la station complÃ¨tement chargÃ©e, l’Ã©nergie excÃ©dentaire est rÃ©injectÃ©e dans le rÃ©seau.

Il est prÃ©vu que cette fonctionnalitÃ© soit progressivement dÃ©ployÃ©e dans d’autres pays europÃ©ens. Pour intÃ©grer DJI Power 2000 au rÃ©seau national, l’appareil doit Ãªtre connectÃ© Ã un systÃ¨me d’Ã©nergie solaire. Avec DJI Power 2000 configurÃ© de cette maniÃ¨re, l’utilisation de l’Ã©nergie solaire peut Ãªtre maximisÃ©e et les Ã©conomies sur les coÃ»ts d’Ã©lectricitÃ© augmentÃ©es. La fonction de connexion au rÃ©seau sera de plus en plus dÃ©ployÃ©e en Europe.

