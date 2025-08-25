Avec Solar&Storage Live Paris, la France accueille un salon du stockage, un maillon fort de la transition Ã©nergÃ©tique

Les 5 et 6 novembre prochains, Ã Paris-Le Bourget, sera organisÃ© le premier salon du stockage en FranceÂ : Solar&Storage live Paris. CE salon Ã fort impact se veut bien bien plus quâ€™un Ã©vÃ©nement. Il sâ€™agit dâ€™un vÃ©ritable carrefour dâ€™innovation, de partenariats et de progrÃ¨s. Des milliers de professionnels de toute la chaÃ®ne de valeur solaire et stockage se rÃ©uniront pour dÃ©couvrir de nouvelles solutions, nouer des liens stratÃ©giques.

La France avance rapidement vers une Ã©nergie plus propre, et Solar & Storage Live Paris, est lâ€™Ã©vÃ©nement oÃ¹ toute la filiÃ¨re se retrouve pour maintenir cet Ã©lan. Investisseurs dans les Ã©nergies renouvelables, dÃ©veloppeurs de projets, installateurs de systÃ¨mes, fournisseurs des derniÃ¨res technologies solaires et de stockage ou simple curieux des tendances Ã©nergÃ©tiques Ã venir, ce salon particuliÃ¨rement inspirant reprÃ©sente une chance unique de prendre une longueur dâ€™avance et dâ€™optimiser les performances des projets en cours ou Ã venir.

Plus de 100 exposants internationaux viendront prÃ©senter les derniÃ¨res technologies des leaders du secteur, des innovateurs en stockage et des acteurs de la smart energy. Plus de 150 experts intervenants feront profiter des retours dâ€™expÃ©rience et insights des pionniers qui font la transition Ã©nergÃ©tique en France. Tables rondes, Ã©tudes de cas et confÃ©rences inspirantes avec des enseignements concretsâ€¦

Le salon sera Ã©galement le cadre de dÃ©monstrations produits en directÂ : panneaux solaires, onduleurs, batteries, compteurs intelligents, solutions de montage et bien plus encore. Lâ€™incontournable networking sera de la partie autour de nombreuses rencontresÂ : installateurs, dÃ©veloppeurs, EPC, dÃ©cideurs, propriÃ©taires fonciers et acheteurs dâ€™Ã©nergie rÃ©unis au mÃªme endroit.

Sans oublier les infos clÃ©s, les Ã©volutions rÃ©glementaires, les tendances dâ€™investissement, les innovations en IA et les avancÃ©es rÃ©seaux dans un secteur en pleine mutation.

